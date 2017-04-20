Тающий городской снег содержит токсичные вещества

Группа канадских ученых из университета Макгилл (McGill University) и Высшей школы технологий (Еcole de technologie supеrieure) в Монреале, выяснили, что основные загрязняющие вещества, попадающие в атмосферу с выхлопными газами, ведут себя по-разному при контакте со снежным покровом. Так, некоторые загрязнители абсорбируются снегом, в то время как другие практически не вступают с ним в контакт: они выделяются обратно в атмосферу или попадают в окружающую среду во время таяния снега. Исследование было опубликовано в журнале Environmental Pollution.

Исследователи изучили взаимодействие снега и выхлопных газов, производимых бензиновым двигателем обычного легкового автомобиля. Оказалось, 30 минут контакта с выхлопной трубой достаточно для того, чтобы снег стал сильно загрязнен. При этом сила загрязнения различается в зависимости от режима, в котором работает двигатель.

Согласно данным исследования, при контакте загрязнителей со снегом могут возникать новые химические соединения разной токсичности. Некоторые из этих веществ выделяются обратно в атмосферу, а некоторые попадают в окружающую среду при таянии снега. Помимо этого, снег взаимодействует с крошечными взвешенными частицами - аэрозолями, и увеличивает концентрацию наименьших из этих частиц в воздухе над снежным покровом, что также может негативно сказываться на здоровье людей.

По словам ведущего научного сотрудника кафедры геохимии ландшафтов МГУ им. Ломоносова Натальи Кошелевой, на снежном покрове оседают загрязняющие вещества не только от автотранспорта, но и от других источников, таких как выбросы промышленных предприятий и противогололедные реагенты, которые при таянии снега попадают в почву и воду.

"Во время весеннего таяния снега все, что накопилось в нем, поступает в почву. Это приводит к загрязнению почвы высокотоксичными тяжелыми металлами, полициклическими ароматическими углеводородами, легкорастворимыми солями, что пагубно влияет на растительность. Однако не все элементы задерживаются почвой. Часть загрязнителей вместе с талыми водами просачивается сквозь почву и попадает в грунтовые воды, а затем в реки", - рассказала геохимик.

Как объясняет ученый, таяние снега может косвенным путем ухудшить состояние окружающей среды - например, повредить растения, которые выступают своеобразным фильтром воздуха и источником кислорода для человека. Помимо этого, на здоровье человека могут влиять загрязнители, которые остаются в почве после таяния снега.

"Слаборастворимые загрязнители, содержащиеся в пылевой части снега, попадают в почвы и могут там осаждаться на специфических, как мы их называем, геохимических барьерах, в результате чего они могут здесь "консервироваться" на многие годы и в сухие периоды выдуваться с поверхности почв и вдыхаться людьми", - объяснил научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Дмитрий Власов.

По мнению ученых, необходимо снижать применение агрессивных противогололедных средств, которые имеют в своем составе техническую соль - хлорид натрия - и убирать загрязненный снег. Также, ученые отмечают целесообразность более кардинальных мер, таких как развитие в России механических средств борьбы с гололедицей, а также уменьшение промышленных и транспортных выбросов путем перехода на более экологичные технологии.

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