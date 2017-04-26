Онлайн-система позволит контролировать расходы регионов

Наблюдать за ходом благоустройства населенных пунктов в рамках приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда" можно будет через систему онлайн мониторинга. Ее внедрят в существующий портал ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

Сервис будет доступен в виде веб-страницы или как мобильное приложение. Пользователи смогут увидеть отчетность о расходовании средств, выделенных на конкретный объект благоустройства и перечень выполненных работ, а также оставить отзыв о ходе процесса в собственном дворе. Система начнет работать в июне.

"Основная идея, почему понадобилась именно онлайн-система, заключается в том, что сами жители должны принять решение о том, какие изменения произойдут в их дворах", — рассказал "+1" Артем Седов, гендиректор занимающейся разработкой мониторинга компании "Большая тройка".

По его словам, ключевым разделом сервиса будет голосование жителей за проекты благоустройства, в соответствие с которым власти будут принимать решения. "Законодательная база касательно того, кто будет заниматься мониторингом отзывов, пока выработана не до конца. Известно, что за этим будет пристально следить Общероссийский народный фронт и партия "Единая Россия". У них на портале будут свои личные кабинеты, через которые они будут сравнивать отзывы по разным регионам и муниципалитетам", — добавил Седов.

Система мониторинга также позволит сравнить затраты на благоустройство типичных объектов. "Понятно, что на один стандартный двор не могло уйти в три раза больше денег, чем на другой, независимо от того, Красноярск это или Екатеринбург", — объяснил он.

Всего в программе благоустройства примут участие 1373 муниципальных образования, в которых проживает 99 млн человек. Такие данные огласил глава Минстроя России Михаил Мень в рамках заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 18 апреля. Это цифра не окончательная, так как в программу дополнительно были включены еще 13 регионов.

В феврале 2017 года Минстрой РФ предложил синхронизировать работу по благоустройству во всех регионах России. Ведомство указало на то, что подготовка к Чемпионату мира по футболу, развитие моногородов и приоритетный проект формирования комфортной городской среды могут проводиться совместно. Глава ведомства также подчеркнул, что синхронизированная работа позволит избежать ситуаций повторного ремонта одних и тех же территорий. "Не должно получиться так, что благоустроили двор, а в следующем году его раскопали для замены инженерных сетей. Если будет так, это вызовет только раздражение, и мы получим обратный эффект, регионы не должны этого допустить", — заявил Мень.