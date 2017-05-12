Региональным властям предложили ввести раздельный сбор опасных отходов

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской обратился к главам регионов с предложением установить пункты сбора опасных отходов. Чиновник подчеркнул, что эта мера должна быть реализована по плану проведения в России Года экологии. Предполагается, что пункты сбора будут установлены у административных зданий в городах. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

"Важно, чтобы постепенно раздельный сбор входил в повседневную практику россиян, и начинать необходимо с наиболее опасных бытовых отходов, захоронение которых приводит к существенному загрязнению окружающей среды", - подчеркнул Донской.

По его словам, значительная часть отходов уже сортируется производителями и импортерами товаров в рамках так называемой расширенной ответственности. До 2019 года эта практика должна быть введена в регионах в обязательном порядке.

На территории Минприроды России в Москве уже установлены контейнеры по сбору и временному хранению опасных бытовых отходов. Эта мера была реализована в партнерстве с социальным проектом "Экобокс", который поставляет контейнеры для безопасной утилизации. В организации полагают, что в год на безопасную утилизацию будет отправляться до 4,2 тыс. энергосберегающих ламп и более 350 кг батареек.

Глава "Экобокса" Александр Гусев в разговоре с "+1" подчеркнул, что сбор опасных отходов - это одна из самых насущных проблем в стране. "Стационарные пункты сбора в регионах помогут ее решить. Мы будем собирать только бытовые опасные отходы: лампочки, батарейки, аккумуляторы, ртутные термометры. Разгружать пункты сбора будут специальные автомобили, которые будут перевозить отходы для утилизации на заводы в Московскую область или в Башкирию. Ожидается, что они появятся и в других регионах", - сообщил Гусев.

Эксперты сходятся во мнении, что в России на настоящий момент не развита система сбора опасных отходов от населения и безопасная утилизация. Они также полагают, что население мало информировано о том, почему опасные отходы нужно собирать отдельно, а локальные инициативы в основном проводятся частным бизнесом.

"Запуск первой российской технологии по утилизации батареек на челябинском заводе "Мегаполисресурс" - это инициатива частного бизнеса, одна из действительно прозрачных в плане безопасной утилизации химических источников тока. Однако это должно быть государственной задачей, как в странах Европы, где повсеместно действуют пункты приема опасных отходов, которые запрещено выбрасывать, а люди информированы", - рассказала "+1" руководитель движения ЭКА Татьяна Честина.

По ее словам, на этом фоне вызывает беспокойство строительство пяти мусоросжигающих заводов в рамках приоритетного проекта "Чистая страна", так как помимо твердых отходов сжиганию могут подвергнуться в том числе опасные отходы (химические источники тока, ртутьсодержащие предметы, лакокрасочные материалы, электролом и другие).

"Сжигание токсичных отходов приводит к тому, что образуются токсичная зола более высокого класса опасности и токсичные выбросы, которая может в разы усугубить ущерб, наносимый здоровью населения", - подчеркнула Чистова.

Руководитель сервиса по сбору батареек "Бокси" в группе компаний "Мегаполисресурс" Алена Юзефович полагает, что важнейшей задачей любого сборщика и переработчика опасных отходов в России является обеспечение максимальной прозрачности всей цепочки: от контейнера в офисах, магазинах, подъездах до завода по переработке и продажи полученного после переработки сырья.

"У людей есть страх и недоверие к процессу, многие боятся, что собранные батарейки или другие отходы просто отправляются на свалку. Увы, эти страхи не всегда беспочвенны. Правильно, когда люди задают вопросы тем, кому они сдают отходы, просят показать производство, конечную продукцию.Из такого компетентного запроса со стороны клиентов и общественности и вырастает рынок честной и прозрачной утилизации", - подчеркнула Юзефович.

"К опасным отходам относятся не только батарейки, ртутьсодержащие лампочки и прочие привычные вещи, - отметила в разговоре с "+1" руководитель Центра экономии ресурсов и соорганизатор коалиции "ПРО Отходы" Алина Кольовска. - Это также просроченные медикаменты, краски, лаки, другая бытовая химия. Очень важно наладить именно системный подход к сбору, поэтому инициатива министерства очень разумная и своевременная. Вопрос только в том, как это будет организовано, потому что если все сведется только к сбору ртутьсодержащих лампочек или какого-то одного вида отходов - этого будет недостаточно".

Материал предоставлен проектом ""+1"".