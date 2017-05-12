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В Бангладеш могут ввести углеродный налог

Социальная ответственность
12 мая, 12:38 UTC+3

Государственный сбор, нацеленный на борьбу с изменением климата, поможет увеличить доходы страны

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Материал из 1 страницы
Нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод

© Рixabay/michaelmep

Правительство Бангладеш может обложить углеродным налогом производства, которые загрязняют окружающую среду, а именно угольную, нефтяную и газовую промышленности. Ввести налог могут уже в следующем году. Согласно источникам в министерстве финансов и Национальном совете доходов (Ministry of Finance and National Board of Revenue, NBR) министр финансов Абул Мухит (Abul Maal Abdul Muhith) может объявить о решении в июне, когда будет приниматься бюджет. Об этом сообщает газета Financial Express.

Как рассказал высокопоставленный представитель министерства, налог на углерод - часть правительственной инициативы по созданию нового источника доходов. Налоговые средства могут направить на экологические инициативы. По данным Всемирного банка, подобные механизмы используются в 40 странах и более, чем в  20 городах и провинций мира. Большинство взимает налог за выбросы углерода с транспортных средств.

Основные задачи нововведения - "замедлить изменение климата", уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, снизив уровни выбросов СО2. В 2016 году Бангладеш был второй, наиболее уязвимой к последствиям изменения климата, страной в мире, согласно исследованию компании Verisk, которая занимается оценкой политических и экономических рисков. 

По прогнозам специалистов Программы ООН по окружающей среде, к середине века более 25 млн жителей Бангладеш лишатся крова в результате поднявшегося вследствие изменения климата уровня моря и превратятся в экологических беженцев. В 2015 году, по данным Всемирного банка, в Бангладеш проживал 161 млн человек. Страна занимала восьмое место в мире по численности населения.  

Проблема актуальна для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Число людей, которые страдают от ежегодных наводнений с 1970 по 2010 года увеличилось с 30 млн до 64 млн. Количество жителей, затронутых циклонами, выросло с 72 млн до 121 млн за тот же период. Затопление грозит 20 млн человек в Индонезии, 15 млн - на Филиппинах, 10 млн - во Вьетнаме и Японии.

Материал предоставлен проектом "+1".

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