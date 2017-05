В Бангладеш могут ввести углеродный налог

Правительство Бангладеш может обложить углеродным налогом производства, которые загрязняют окружающую среду, а именно угольную, нефтяную и газовую промышленности. Ввести налог могут уже в следующем году. Согласно источникам в министерстве финансов и Национальном совете доходов (Ministry of Finance and National Board of Revenue, NBR) министр финансов Абул Мухит (Abul Maal Abdul Muhith) может объявить о решении в июне, когда будет приниматься бюджет. Об этом сообщает газета Financial Express.

Как рассказал высокопоставленный представитель министерства, налог на углерод - часть правительственной инициативы по созданию нового источника доходов. Налоговые средства могут направить на экологические инициативы. По данным Всемирного банка, подобные механизмы используются в 40 странах и более, чем в 20 городах и провинций мира. Большинство взимает налог за выбросы углерода с транспортных средств.

Основные задачи нововведения - "замедлить изменение климата", уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, снизив уровни выбросов СО2. В 2016 году Бангладеш был второй, наиболее уязвимой к последствиям изменения климата, страной в мире, согласно исследованию компании Verisk, которая занимается оценкой политических и экономических рисков.

По прогнозам специалистов Программы ООН по окружающей среде, к середине века более 25 млн жителей Бангладеш лишатся крова в результате поднявшегося вследствие изменения климата уровня моря и превратятся в экологических беженцев. В 2015 году, по данным Всемирного банка, в Бангладеш проживал 161 млн человек. Страна занимала восьмое место в мире по численности населения.

Проблема актуальна для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Число людей, которые страдают от ежегодных наводнений с 1970 по 2010 года увеличилось с 30 млн до 64 млн. Количество жителей, затронутых циклонами, выросло с 72 млн до 121 млн за тот же период. Затопление грозит 20 млн человек в Индонезии, 15 млн - на Филиппинах, 10 млн - во Вьетнаме и Японии.

Материал предоставлен проектом "+1".