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Камерунские школьницы придумали приложение для помощи жертвам боевиков

Социальная ответственность
12 мая, 17:47 UTC+3

через программу нуждающиеся могут получить психологическую, образовательную или материальную помощь

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Материал из 1 страницы
© Flickr/ITU Pictures

Пятеро учениц средней школы из северного Камеруна создали группу Angels Tech of Africa, которая занимается разработкой приложения для помощи жертвам насилия со стороны экстремистской группировки "Боко Харам". Об этом сообщает портал Business In Cameroon.

Девушки проживают в регионе, который более двух лет подвергался нападениям боевиков.

Приложение называется Ama Aba, оно соединяет пользователей с благотворительными организациями в зависимости от их проблемы. Нуждающиеся могут получить психологическую, образовательную или материальную помощь.

Участницы Angels Tech of Africa разработали приложение специально для участия в международном конкурсе Technovation, организованном для девушек со всего мира, которые с помощью инноваций решают проблемы жителей своих сообществ.

Angels Tech of Africa также представили там свое второе изобретение - приложение Nature Gift, связывающее производителей и покупателей сельскохозяйственной продукции.

Проект Technovation

Technovation - проект, который поддерживает корпорация Google и UN Women, подразделение ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав женщин. Инициатива направлена на то, чтобы вдохновить девушек по всему миру становиться предпринимателями и управленцами в сфере IT.

Technovation проводит конкурс бизнес-планов и мобильных приложений, которые помогут решить проблемы, стоящие перед локальными сообществами. Две команды становятся победителями: одна с участницами в возрасте от 10 до 14 лет, вторая - в возрасте от 14 до 18 лет. Обе получают по $10 тыс. для дальнейшей работы над своим приложением.

Исламистская группировка

Боевики исламистской группировки "Боко Харам" известны похищениями мирного населения, особенно школьниц. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Камеруне, Чаде, Нигерии и Нигере были похищены почти 1,3 млн детей. Как выяснили в фонде, исламисты стали чаще использовать детей в качестве смертников.

Каждое пятое нападение совершают "Боко Харам". В большинстве случаев для осуществления атак используются девочки, которые, помимо этого, часто подвергаются сексуальному насилию. Детей также используют в качестве живого щита при бомбардировках. 

В Камеруне "Боко Харам" препятствует оказанию гуманитарной помощи беженцам из Нигерии, сообщили в Агентстве ООН по делам беженцев. Боевики вынуждают их возвращаться обратно в Нигерию, а международным наблюдателям ограничивают доступ к нуждающимся в помощи.

C 2015 года "Боко Харам" сотрудничает с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) и контролирует большую территорию на северо-востоке Африки. СМИ называют африканских исламистов самой жестокой группировкой ИГ.

Материал предоставлен проектом "+1".

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