Лорд-мэр лондонского Сити поддержал исламскую финансовую систему

Эндрю Пармли, глава администрации района Сити - делового центра британской столицы - опубликовал в газете City A.M. статью, где рассказал о важности укрепления торговых отношений с Турцией, а также дальнейшего распространения в Великобритании исламской финансовой модели.

Он напомнил, что в 2014 году Соединенное Королевство стало первой немусульманской страной, где выпускается сукук - исламская облигация, обеспеченная активом.

"Только на рубеже веков в Соединенном Королевстве появилась первая рабочая группа по исламским финансам. С того времени число фирм в Сити, ответивших на спрос в этой области, выросло по экспоненте. Финансовый бизнес, соответствующий шариатской традиции, сейчас силен как никогда, и это демонстрирует гибкость и способность к инновации, которые являются врожденными свойствами Сити", - пишет лорд-мэр.

Согласно данным, которые приводит Пармли, в Лондоне находится более 20 международных банков, работающих по исламской финансовой модели. Кроме того, в стране действуют более 20 юридических фирм, оказывающих услуги в области исламских финансов, как внутри страны, так и в международном масштабе. Исламские финансовые инструменты были использованы в ряде проектов на территории самого Лондона - на строительстве небоскреба Shard, Олимпийской деревни, при реконструкции бывшей военной части в Челси и электростанции Баттерси.

Кроме того, Великобритания является мировым лидером в обучении финансам по исламской модели: здесь существует 70 бизнес-курсов, охватывающих данную область, и 20 университетов имеют специализированную учебную программу, так как предложение специалистов по исламскому банкингу очень отстает от спроса.

"Будучи сам преподавателем, я уверен, что эти курсы подготовят новое поколение финансистов, которые укрепят позицию Лондона как западного центра исламских финансов", - заявляет Пармли.

Исламские банки

Специфика исламской финансовой модели состоит в том, что Коран запрещает ростовщичество (получение ссудного процента от выданного займа) и поощряет инвестирование в реальную экономику. Также шариат запрещает вложения в игорный бизнес, производство оружия, свинины, алкоголя и табака; нельзя приобретать акции компаний, ведущих противоречащую шариату деятельность.

Все чаще звучит мнение, что привязанная к физическим транзакциям финансовая модель менее подвержена образованию "пузырей", и эта модель оказалась более устойчивой к международному кризису 2008 года, что в условиях глобализации, однако, не гарантирует неуязвимости.

Вместо того, чтобы взимать процент с предоставленных средств, исламские банки участвуют в полученной бизнесом прибыли, которая делится между сторонами в пропорции, указанной в договоре: такая схема носит название мудараба. Прибыль, которую получает банк, делится между ним и вкладчиками. С ними банк заключает договор, обязуясь вложить их средства в активы, но не гарантируя получение дохода. Таким образом, стороны сделки имеют выгоду и несут риски пропорционально своему участию в ней.

Также банки получают доход, содействуя клиентам в приобретении недвижимости и оборудования с помощью таких инструментов, как иджара и мурабаха.

Иджара - это аналог классического финансового и оперативного лизинга - либо долгосрочная аренда, по завершении которой имущество переходит в собственность арендатора, либо краткосрочная аренда, по окончании срока которой имущество остается в собственности банка. Мурабаха - это покупка необходимого клиенту актива на рынке с последующей перепродажей в рассрочку с определенной наценкой - вознаграждением банка за взятый на себя риск.

Сукук, также распространенный в исламской финансовой системе, - это финансовый инструмент, удостоверяющий право бенефициарной собственности и выпускаемый под определенный материальный актив. Держатель сукука, таким образом, имеет права на долю прибыли от данного актива. Распространены в исламском банке и беспроцентные займы для индивидуальных предпринимателей и для реализации инфраструктурных проектов.

Первые современные банки, работающие по правилам шариата, возникли в Малайзии и в Египте. Исламский банкинг как международное явление возник в 1975 году, с появлением Исламского банка развития и Дубайского исламского банка. Финансовая деятельность, отвечающая шариату, вместе с тем, не предназначена исключительно для мусульман.

Материал предоставлен проектом "+1".