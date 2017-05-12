Токсичные вещества нашли в детских игрушках

Эксперты Международной сети по ликвидации стойких органических загрязнителей (IPEN), неправительственных организаций "Эко-Согласие" и "Арника" проверили пластиковые игрушки и стаканчики из 26 стран. 90% образцов содержали огнеупорные химические вещества дека-бромодифенил эфир (ДекаБДЭ) и окта-бромодифенил эфир (ОктаБДЭ), 43% - гексабромциклододекан (ГБЦД). Такие вещества способны к биоаккумуляции в живом организме (накапливаются в тканях) и со временем могут нарушить работу нервной, репродуктивной и гормональной систем. Об этом говорится в пресс-релизе "Эко-Согласия".



"Среди включенных в каталог игрушек - кубик-трансформер, известный как кубик Рубика. Игрушка была куплена в России, а произведена в Китае компанией Essa Toy Company. Содержание ГБЦД в ней составляет 661 мг/кг", - рассказала сопредседатель IPEN и руководитель программы по химической безопасности "Эко-Согласия" Ольга Сперанская.



Вещества используются в пластиковых корпусах электроники и не удаляются в процессе переработки товаров. "Переработка материалов, которые содержат токсичные химические вещества, приводит к тому, что эти же вещества появляются и в новых товарах. Воздействие на здоровье человека и окружающую среду продолжается. Это подрывает доверие к процессу переработки отходов", - отметила Ольга Сперанская.



Экологи считают необходимым остановить производство стойких органических загрязнителей (СОЗ), определить предельные уровни веществ в продукции и наладить утилизацию вредных отходов.

Данные вопросы обсуждались на восьмой Конференции сторон Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. Правительства не запретили переработку отходов, содержащих ОктаБДЭ и пента бромированный дифенил эфир (ПентаБДЭ), хотя производство, импорт и экспорт ОктаБДЭ запрещены Стокгольмской конвенцией.



Участники встречи включили ДекаБДЭ в список запрещенных стойких органических загрязнителей. Однако вещество разрешается использовать при изготовлении новых автомобилей, самолетов и запасных частей в течение 21 года. К запрещенным отнесли также хлорированные парафины с короткой цепью (ХПКЦ). Но химикат продолжат использовать в процессе добычи нефти и газа.

По данным IPEN, ХПКЦ долго разлагаются в окружающей среде, накапливаются в пищевых цепях, токсичны для водных организмов, нарушают функции эндокринной системы и относятся к возможным причинам рака. ХПКЦ добавляются в пластиковые и резиновые товары, ковровые покрытия. Вещества находили в детских игрушках, одежде, спортивном инвентаре, средствах ухода за детьми и кухонных приборах.

О конференции

Международная конференция сторон трех химических конвенций - Базельской, Роттердамской и Стокгольмской - проходила с 24 апреля до 5 мая в Женеве (Швейцария). На встрече собрались более 1,6 тыс. участников из 180 стран мира, в том числе представители госсектора, неправительственных организаций, химической промышленности, чтобы обсудить вопросы, связанные с утилизацией отходов и влиянием химикатов на окружающую среду.

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