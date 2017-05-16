К концу века снег на Гавайях исчезнет

Группа климатологов из Гавайского университета в Маноа (University of Hawaii at Mānoa) разработала модель регионального изменения климата для прогнозирования будущих гавайских снегопадов. Подробности их работы были опубликованы в журнале Earth's Future.

Результаты исследования показали, что в будущем зимний снегопад на Гавайях будет в среднем в десять раз меньше нынешнего, что может привести к исчезновению снежного покрова уже к концу века. Сейчас на двух вершинах вулканов снег держится около 20 дней каждую зиму.

"Мы выяснили, что гавайский снег имеет эстетическую и культурную ценность, дает возможность местным жителям и туристам отдохнуть и восстановиться, - сказал в интервью порталу Phys.org ведущий автор исследования Чункси Жанг (Chunxi Zhang). - Мы решили изучить, какими будут последствия изменения климата для снегопада на Гавайях". Ранее систематические наблюдения за снегопадами и размерами снежного покрова на островах практически отсутствовали.

Полученные данные, как подчеркнули исследователи, не стали полной неожиданностью. Чтобы оценить ситуацию, Чжан и его коллеги изучили данные со спутниковых изображений острова Гавайи с 2000 по 2015 год. На их основе исследователи построили посуточный график снежного покрова и определили несколько сценариев предполагаемого изменения климата.

Новый метод для установления снежного покрова в Гавайских горах дает исследователям еще одну возможность для мониторинга изменения климата в регионе.

В конце декабря 2016 года на одном из островов архипелага, рядом с вершинами вулканов Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, выпало рекордное для региона количество снега. По данным BBC, в некоторых районах толщина покрова достигла 90 см. В то же время в других районах Гавайских островов наблюдались проливные дожди.

Ученые прогнозируют, что в будущем даже при умеренном потеплении температура воздуха на больших высотах увеличится еще больше, чем на уровне моря, и в среднем еще меньше снегопадов будет проходить в штате. Новое исследование дало возможность, выделяя региональные и локальные последствия, отслеживать глобальное изменение климата.

Согласно выводам последнего исследования Геологической службы США, глобальное потепление привело к уменьшению размера 39 ледников в штате Монтана на 85%. Для этого региона, как и для Гавайских островов, изменение традиционных природных явлений критично, ведь ледники играют важную роль в туристическом бизнесе.

Изменения климата в этих регионах также свидетельствуют об изменениях горных экосистем в северной части Скалистых гор. "Хотя сокращение [ледников] в Монтане является более серьезным, чем в некоторых других регионах США, оно соответствует глобальным тенденциям", - отметил один из авторов исследования Эндрю Фаунтан.

Глобальное потепление повсеместно влияет на туристическую индустрию. К примеру, на Большом барьерном рифе большая часть кораллов обесцветилась из-за повышения температуры воды и воздуха. У них, как утверждают ученые из Университета Джеймса Кука, нет шансов восстановить цвет.

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