Наличие большого числа родственниц у обезьян-самок продлевает им жизнь

Доктор Лорен Брент из Эксетерского университета пришла к выводу, что у макак-резусов с большим числом близких родственниц повышается продолжительность жизни. Каждая родственница снижает риск смерти молодой обезьяны в течение года на 2,3%. Об исследовании рассказывается на портале Phys.Org.

Брент и ее исследовательская группа проанализировали данные о наблюдениях за 910 самками пуэрто-риканских макак-резусов, проводившихся в течение 21 года. Макаки много времени проводят группами, чистя друг другу шерсть, устраняя паразитов, и устанавливая свое место в стайной иерархии. Самки объединяются друг с другом и конкурируют между собой за еду по клановому признаку.

По мнению ученых, подобные исследования могут быть чрезвычайно важны для понимания поведения людей. "Наше исследование поддерживает идею, что социальные связи повышают шансы на выживание. Это еще одно объяснение того, почему животные становятся социальными", - говорит Брент.

Однако чем старше становится обезьяна, тем меньше ее выживаемость зависит от числа родственных связей. По мнению ученых, это происходит по мере обучения: чем больше знаний и социальных навыков у обезьяны, тем выше ее самостоятельность и, вместе с тем, избирательность в контактах. Оказалось, что старые самки чаще ведут себя агрессивно. Они также чаще позволяют чистить себя, чем чистят других обезьян сами.

Как выяснили, в свою очередь, японские приматологи, изучавшие поведение шимпанзе-бонобо в Демократической республике Конго, старые самки часто приходят на выручку молодым в случае агрессивного поведения со стороны самцов, а юные особи объединяются в группы для самозащиты, не обязательно являясь при этом родственницами.

"Традиционная теория эволюции Дарвина основана на том, что все борются за существование со всеми, - отмечает профессор Мартин Новак, возглавляющий программу "Эволюционная динамика" в Гарварде. - Но в последние 20 лет люди стали понимать, что продолжением этой истории является сотрудничество - залог выживания. Естественный отбор может поощрять взаимопомощь, а победителями выйдут те, кто лучше сотрудничает. Это большое дополнение к истории эволюции".

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