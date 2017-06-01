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Родительская забота в среде насекомых ускоряет эволюцию

Социальная ответственность
1 июня, 15:32 UTC+3

В частности, личинки жуков-могильщиков, о которых заботятся родители, развиваются в более крупных особей, выяснили ученые из Кембриджа

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/Автор 7854

Социальные условия значительно влияют на то, как меняется размер тела жука от поколения к поколению. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета (University of Cambridge). Об исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution, пишет Phys.org.

Группа ученых под руководством специалиста факультета зоологии Кембриджского университета Бенжамина Джарретта (Benjamin Jarrett) провела ряд экспериментов над жуками-могильщиками. Данный вид обычно помещает личинки в мертвые туши мелких грызунов или птиц. Личинки могут питаться самостоятельно. Некоторые родители покидают зародышей, некоторые переваривают для них пищу.

"В исследовании мы играли роль естественного отбора. В некоторых популяциях жуков мы выбрали для размножения только самых крупных особей в каждом поколении. В некоторых - только самых маленьких, - рассказал Бенжамин Джарретт. - В ряде случаев мы разделяли родителей с личинками, так что последним приходилось помогать друг другу".

Ученые обнаружили, что личинки, о которых заботятся родители, развиваются в крупных особей. Из предоставленных самим себе личинок вырастали жуки поменьше.

"Предыдущие работы были ориентированы на то, как меняется кооперативное поведение, потому что считалось, что естественный отбор благоприятствует эгоистичным животным", - говорит старший автор статьи профессор Ребекка Килнер. Новое исследование выявило, что как только появляется сотрудничество, оно может изменить ход эволюции.

Исследователи надеются использовать экспериментальные методы изучения эволюции, чтобы понять, как будет выглядеть вид через несколько поколений, если постоянно менять степень родительской заботы. "Мы лишаем личинок родителей в первом поколении, в следующем и в следующем. Сейчас у нас есть жуки, о которых не заботились в 25 поколениях", - добавил Джарретт.

Материал предоставлен проектом "+1".

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