Ядерную энергетику эксперты назвали затратной и опасной для США

Нежелание федеральных регуляторов потребовать от операторов ядерных реакторов вложить средства в повышение безопасности отработанных топливных стержней, хранящихся под землей, угрожает США потенциальной катастрофой. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Science. Расходы на безопасность, по их оценке, должны составить $5 млрд.

В 2014 году Комиссия по ядерному регулированию США заявила, что в стране низка вероятность катастрофы, вызванной возможной утечкой радиоактивных отходов. Эксперты посчитали, что землетрясение могло бы спровоцировать утечку радиации один раз в 10 млн лет. Такой низкий риск не оправдывал бы затраты в $50 млн на реактор для перемещения отработанного ядерного топлива.

В ответ на заявление ученых в Комиссии подтвердили, что "безопасность атомных электростанций в США остается чрезвычайно высокой".

"Мы считаем, что комиссия в своих исследованиях интерпретировала результаты по большей части так, чтобы получить тот результат, который они хотели", - утверждает один из авторов исследования Эдвин Лайман (Edwin Lyman). По мнению ученых, утечка радиоактивных отходов может заставить 8 млн человек эвакуироваться и нанести стране ущерб в размере $2 трлн.

Как пишет Reuters, выводы ученых подтверждает то, что в мае в хранилище ядерных материалов в Хэнфорде (США) произошло обрушение тоннеля, в котором находились вагоны с радиоактивными отходами производства оружейного плутония. В то время в туннеле не было отработанного топлива.

Агентство France Presse 28 мая опубликовало статью под названием "Почему ядерное топливо может стать следующим ископаемым топливом".

Издание пишет, что некоторые атомные станции в США отказываются от масштабных планов по экспансии и оставляют в работе всего несколько реакторов, а другие сталкиваются с банкротством. Это связано с тем, что проекты по атомной энергии на миллиарды долларов превышают заявленный бюджет, а также с экологическими издержками. К ним относится связанное с выработкой атомной энергии глобальное потепление, угрозы питьевой воде и дикой природе.



"Инвестирование десятков миллиардов долларов в электростанцию, которая однажды окажется затопленной, а также произведет высокорадиоактивные отходы, не имеет смысла", - заявил эко-активист Дэн Кипнис (Dan Kipnis) из США.

Старший научный сотрудник Института энергетики и окружающей среды Вермонтской высшей школы права Марк Купер (Mark Cooper) заявил, что атомные электростанции не могли поставить безопасный, экономически жизнеспособный продукт в 1980-е годы, и не могут делать этого сейчас. "Ядерная энергетика - это технология, время которой так и не пришло", - подчеркнул Купер.

"Любая функционирующая атомная электростанция производит отходы. Исследование Science сейчас активно обсуждается в кругах экологов, так как риски, о которых идет речь, довольно серьезные. Именно поэтому экологи считают, что единственный возможный выход - это полный отказ от атомной энергетики и постепенный поиск решений по захоронению тех отходов, в том числе, высокоактивных, которые уже накоплены", - рассказал "+1" координатор антиядерной программы Greenpeace Russia Рашид Алимов.

По его словам, в мире нет однозначных решений и однозначного подхода даже к тому, какие методы захоронения и в каких породах следует считать более предпочтительными.

Алимов обращает внимание на то, что атомная индустрия всегда делала заявления, которые так никогда и не воплощались в жизнь, в том числе прогнозы о дешевом электричестве, а строительство новых атомных станций не ведется и никогда не велось теми темпами, которые обещали представители отрасли. В Greenpeace, где проводят исследования на территориях, загрязненных в результате атомных аварий и инцидентов (Чернобыль, Фукусима и другие), утверждают, что полная дезактивация территорий невозможна.

Материал предоставлен проектом "+1".