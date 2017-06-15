В автомобиле дети больше страдают от загрязненного воздуха

Воздействие загрязненного воздуха на детей намного сильнее, когда они находятся в салоне автомобиля, а не на улице. К такому выводу пришел бывший главный научный советник правительства Великобритании Дэвид Кинг в своей статье для Guardian.

Ученый считает, что ходить или ездить на велосипеде в школу намного безопаснее для здоровья детей. По его словам, новое законодательство, запрещающее курить в автомобилях с детьми, получило широкую поддержку, однако это не может защитить детей, если они продолжат дышать выхлопными газами на задних сидениях автомобилей.

Кинг изучал воздействие выбросов именно на детский организм, так как ранее ученые доказали, что загрязнение воздуха может нарушать развитие детских легких, а также влиять на их умственные способности и даже повреждать ДНК.

"Вы можете ездить на более чистом автомобиле, но ваши дети сидят в коробке, собирающей токсичные газы со всех транспортных средств вокруг вас, - подчеркнул Кинг. - Если бы больше водителей узнали о том ущербе, который они причиняют своим детям, я думаю, они бы дважды подумали, прежде чем посадить их в машину".

С выводами Кинга согласился и профессор Стивен Холгейт (Stephen Holgate), занимающийся изучением астмы в Саутгемптонском университете и возглавляющий рабочую группу по загрязнению воздуха в Королевском колледже врачей. По его оценкам, воздействие загрязнителей на организм внутри автомобиля в 9-12 раз выше, чем снаружи.

Как пишет Guardian, еще в 2001 году ученые провели ряд экспериментов, которые подтвердили, что водители внутри транспортных средств подвергаются значительно более высокому воздействию загрязненного воздуха, чем люди, которые идут пешком или едут на велосипеде по тем же городским маршрутам.

С 2010 года содержание диоксида азота (NO 2 ), производимого в основном дизельными транспортными средствами, было выше допустимого уровня почти в 90% городских районов в Великобритании. Ученые оценили, что токсичные выбросы вызывают более 23 тыс. преждевременных смертей в год. Власти страны назвали такую ситуацию "чрезвычайной".

Юридическая фирма ClientEarth, занимающаяся делами, связанными с экологией, уже дважды выигрывала суды против экологических ведомств в Великобритании, связанных с недостаточностью правительственных мер по улучшению качества воздуха. 5 мая были опубликованы новые предложения министров, однако юристы снова назвали их недостаточными, и ClientEarth подает в суд на правительство в третий раз.

Материал предоставлен проектом "+1".