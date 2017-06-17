Супермаркеты признали положительное влияние устойчивых поставок на бизнес

Более 50 продавцов товаров для офисов, дома, упаковки, мебели и текстиля из 20 стран рассказали экспертам Всемирного фонда дикой природы (WWF), как их товары влияют на бизнес. Документ опубликован на сайте WWF.

Продукция из сертифицированных лесных материалов (полученных в лесах, где разрешена вырубка) влияет на управление рисками, репутацию бренда, доверие клиентов и заинтересованных сторон, удовлетворенность сотрудников, стабильность цепочек поставок, доходы, качество продукции, расходы на операции внутри цепочек поставок и долю на рынке.

Более 80% респондентов отметили позитивное влияние на риск-менеджмент и облик компании, 60% - на отношение клиентов и заинтересованных сторон, 70% - на отношение сотрудников. Результаты опросов опубликованы в докладе природоохранной организации.

"Компании, которые ответственно подходят к поиску древесины, формулируют четкие обязательства и отчитываются перед общественностью, могут выделиться из толпы", - считает руководитель лесной программы WWF Алистер Монумент. - Это важно для розничных сетей, которые работают в среде, где конкурентные преимущества и положительная репутация имеют решающее значение".

Часть ритейлеров назвали препятствия, которые мешают им закупать деревянные и бумажные изделия, произведенные без ущерба природе. Среди них - доступность таких товаров на рынке и высокие цены. Часто ритейлерам приходится доплачивать поставщику, так как тому пришлось потрудиться, чтобы найти экологически и социально ответственные лесные хозяйства.

Эксперты отметили, что трудности можно преодолеть, взаимодействуя с поставщиками. Например, австралийская розничная сеть Bunnings смогла повысить спрос на сертифицированную продукцию и помогла поставщикам получить сертификаты, заключив с ними длительные контракты.

По мнению исследователей, проблема может обернуться конкурентным преимуществом для ритейлера. Турецкой сети супермаркетов Migros удалось ввести уникальную линейку экологичных товаров. В результате чего с 2012 по 2015 годы продажи сертифицированной продукции в магазинах выросли на 30%.

"Исследование показывает, что розничные сети способны стимулировать реформы, так как они влияют на поставщиков и выбор потребителей, - добавил Монумент. - Необходимо, чтобы сети взяли на себя инициативу, осознав, что устойчивая продукция уже не ниша, а норма".

По данным WWF, происхождение материалов каждого четвертого товара из лесных материалов в российских магазинах - сомнительно. По оценкам фонда, от 10% до 50% национальной древесины заготовлены незаконно. Нелегальная вырубка уничтожает ценные леса и разрушает места обитания животных.

Как отмечает вице-президент по маркетингу российского лесопромышленного холдинга Segezha Group Мария Василькова, тренд на приобретение продукции из древесины, произведенной из сертифицированного сырья, набирает силу среди потребителей во всем мире, особенно в странах Европы.

При этом в России доля сертифицированных лесов составляет только 25%, а ежегодное сокращение площадей лесных массивов в результате бесконтрольных рубок и пожаров представляет угрозу экологической безопасности страны. Противостоять этому, по мнению эксперта, возможно за счет внедрения культуры устойчивого развития во всех аспектах жизни, в том числе потребления.

"Безусловно, для любого бизнеса экономическая целесообразность является определяющим фактором при принятии тех или иных решений. Однако, в случае если клиент ориентирован на продукцию, произведенную из сертифицированного сырья, это становится ключевым мотивирующим фактором и для производителя, и для продавца. Большинство глобальных торговых сетей развивают культуру устойчивого потребления, ответственно относятся к подбору своих поставщиков”, - отметила Мария Василькова, обратив внимание, что в России данная культура только внедряется. "Но мы уже видим позитивные сигналы рынка”, - отметила эксперт.

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