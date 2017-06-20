Производство угля по итогам 2016 года упало на 6,2%

Мировое производство угля упало на 6,2% по итогам 2016 года. Такие данные приводятся в статистическом отчете британской нефтегазовой компании BP. Это самое большое снижение за всю историю наблюдений, отмечает портал Inhabitat. Аналитики BP связывают сокращение производства угля с падением спроса на полезное ископаемое со стороны США и Китая.

При этом возобновляемые источники энергии стали самым быстрорастущим сектором, показавшим прирост в 12%, что тоже является рекордным показателем. Несмотря на то, что доля возобновляемых источников энергии в потреблении энергии из первичных энергоресурсов (к ним относятся те, которые извлекают из окружающей среды: нефть, газ, уголь, атомная и гидроэнергия, солнечная, ветровая и тому подобные) составляет лишь 4%, на эту сферу приходится треть от общего спроса на энергию. При этом доля угля в потреблении первичной энергии снизилась до 28,1% - это самый низкий показатель с 2004 года.

Аналитики BP констатировали, что сдвиг отрасли в сторону низкоуглеродных видов топлива является свидетельством долгосрочных изменений на рынке электроэнергии, который подстраивается под новые реалии. В частности, нефтяная отрасль скорректировала избыточное предложение, которое существовало на рынке в последние годы.

"Мировые энергетические рынки переживают переходный период. Долгосрочные тенденции, которые мы можем видеть в этих данных - изменение структуры спроса и совокупность поставок - происходят из-за того, что мир пытается удовлетворить потребности в энергии и сократить выбросы углерода. В то же время рынки реагируют на более краткосрочные факторы, в первую очередь, избыточное предложение, которое повлияло на цены на нефть за последние три года", - заявил генеральный директор BP Group Боб Дадли. По его словам, статистический обзор нужен компании для того, чтобы способствовать рациональному принятию решений во всем мире.

Авторы отчета зафиксировали, что в 2016 году мировой спрос на первичные энергоресурсы снижался уже третий год подряд. Рост наблюдается лишь в развивающихся странах с увеличивающимся населением, Китай и Индия обеспечивают половину прироста.

Низкие цены на нефть в течение года приводили к росту спроса на 1,6%, однако в итоге цены вернулись к стабильным показателям благодаря большому количеству накопленных запасов. Низкие цены также сказались на добыче природного газа - его производство упало на 0,3%. Сокращение производства в США стало первым с момента сланцевой революции, произошедшей в 2000-х годах.

Низкий рост спроса на энергоресурсы и постепенный рост интереса к возобновляемым источникам энергии, как отмечают в BP, привели к тому, что в 2016 году зафиксирован низкий показатель роста выбросов - 1%. Однако, как отметил Дадли, пока не ясно, сохранится ли эта тенденция.

Материал предоставлен проектом "+1".