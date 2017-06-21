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В цирках Румынии и Латвии запретили номера с дикими животными

Социальная ответственность
21 июня, 10:15 UTC+3

В течение 18 месяцев зверей перевезут в заповедники, заказники и зоопарки

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Материал из 1 страницы
© Рixabay./WolfBlur

Парламент Румынии принял в итоговом чтении законопроект, запрещающий цирковые номера с тиграми, львами, медведями и другими дикими животными. Парламент Латвии большинством голосов не поддержал предложение народнохозяйственной комиссии разрешить задействовать в цирке животных из специально составленного списка. Теперь документы должны будут подписать президенты стран. Об этом сообщает фонд защиты диких животных WWF.

Любое животное, "рожденное в неволе или пойманное в дикой природе", независимо от того, как оно дрессировано, запрещено использовать в публичных шоу, говорится в румынском законопроекте. Циркам дали 18 месяцев для того, чтобы приспособиться к новым требованиям закона и перевезти животных в заповедники, заказники и зоопарки. Если за этот период владельцы цирков не устранят нарушения, им грозит уголовное преследование и тюремные сроки до одного года.

В латвийских цирках, как пишет Delfi, дикие животные постоянно не были размещены - все они ввозились передвижными цирками из других стран.

"Ни один тигр, лев, медведь или слон больше не пострадают в Румынии ради развлечения людей. Наше общество развивается", - заявил директор WWF в Румынии Магор Ксиби (Magor Csibi). При этом в Румынии цирки продолжат использовать некоторых животных. К примеру, дельфинов и экзотических птиц можно будет задействовать в шоу в определенных ситуациях.

Инициаторами закона в 2015 году стали депутаты румынского парламента Ремус Черны и Виер Пфотен. Как пишет портал Phys.org, ускоренное рассмотрение документа в парламенте началось после того, как 11 животных, включая двух тигров, погибли в январе 2017 года в результате пожара в здании с вольерами для животных бухарестского "Глобус-цирка".

Эко-активисты, выступающие за запрет использования обученных животных в цирках, собрали более 60 тыс. подписей, что также оказало давление на власти. "Освободите животных. Их место - в дикой природе, а не в цирке", - с таким посланием WWF-Румыния обратилось к властям страны. За первые 24 часа к инициативе присоединилось 10 тыс. человек.

"Когда ограничено использование диких животных, обязательно будет следующий шаг - полный запрет на использование животных в цирках. Как правило, в таких странах снижается спрос на цирки, так как повышается информированность в обществе. Ведь люди ходят в цирк не потому что они жестокие, они просто не знают о том, как животных содержат и дрессируют", - рассказала "+1" глава общественной организации "Голоса за животных" Динара Агеева.

По словам активистки, из-за того, что в России цирки находятся на содержании государства, они могут нести убытки, но в любом случае не разоряются, так как поддерживаются государством. "Мы выступаем за то, чтобы государство перестало финансировать цирки", - подчеркнула Агеева.

В мире 17 апреля отмечается Международный день цирка. В этот день эко-активисты требуют запретить цирк с животными. Подобные меры уже действуют в некоторых странах. По данным зоозащитного центра "ВИТА", полностью выступления животных запрещены в Греции, Боснии и Герцеговине, Мальте, на Кипре и других государствах. Во многих странах, например, Ирландии, Великобритании и Канаде, запрет действует на муниципальных уровнях.

Материал предоставлен проектом "+1".

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