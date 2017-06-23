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Сервис такси в США будет ездить на электромобилях

Социальная ответственность
23 июня, 18:33 UTC+3

Американский сервис поиска частных водителей Lyft сообщил о своих задачах в рамках Парижского соглашения, которое власти страны соблюдать отказались

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/Kirill Borisenko

Основанная в Сан-Франциско компания по онлайн-заказу такси Lyft поставила перед собой цели в рамках исполнения Парижского климатического соглашения. Сервис обещает к 2025 году выполнить миллиард поездок на беспилотных электромобилях. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Компания сделала заявление, несмотря на то, что США вышли из соглашения. Портал отмечает, что все цели "сосредоточены в первую очередь на амбициях Lyft, <...> но тем не менее они являются похвальными".

Цели Lyft включают в себя использование беспилотных электромобилей, работающих на возобновляемой энергии. Известно, что компания будет использовать автомобили Renault Zoe - первую полностью электрическую модель Renault. Их оборудованием будет заниматься американская технологическая компания nuTonomy. В Lyft пообещали, что такси-роботы начнут развозить клиентов уже в этом месяце.

Цель в миллиард поездок в год на электрокарах является высокой планкой, учитывая то, что в 2016 году Lyft выполнил всего 160 млн поездок, отмечает TechCrunch. Lyft также утверждает, что к 2025 году сократит выбросы углекислого газа в транспортном секторе США как минимум на 5 млн тонн в год. По оценке издания, это реальный результат, если компании удастся достичь вышеуказанных показателей по поездкам на электрокарах.

"Стремление бизнеса ставить задачи в рамках климатического соглашения, несмотря на официальную политику государства, вполне понятно, потому что это потенциально выгодно", - отмечает руководитель энергетической программы Greenpeace Russia Владимир Чупров. По его словам, ориентация на "зеленый" транспорт позволит компаниям избежать рисков колебания цен, которые характерны в случае политической нестабильности в странах-экспортерах нефти.

"Службы такси могут стать драйверами перехода населения на электрокары, учитывая, что человек использует личный автомобиль максимум несколько часов в день, а в службах такси автомобили задействованы по 12 часов", - считает Чупров. По словам эксперта, такая практика может привести к снижению загазованности мегаполисов.

Использование автомобилей с автопилотом потребует согласования с американскими властями. 1 июля 2016 года в США было зафиксировано первое смертельное ДТП с участием беспилотного автомобиля Tesla. Машина управлялась автоматически, хотя за рулем присутствовал человек. Он не успел взять управление на себя, в результате машина протаранила тягач с прицепом, а водитель погиб. В Tesla заявили, что ДТП могло произойти из-за того, что автоматика не среагировала на белый цвет прицепа грузовика на фоне яркого неба.

В мае разработчик технологического обеспечения nuTonomy заявил о планах провести испытания беспилотных автомобилей на дорогах Сингапура. Тесты пройдут на автомобилях Peugeot 3008. Ранее компания Daimler объявила о создании аналогичного партнерства с Robert Bosch, а BMW - с Intel и Mobileye.

По прогнозам, в мире число автомобилей удвоится с 0,9 млрд в 2015 году до 1,8 млрд в 2035 году. Это произойдет из-за роста доходов населения и улучшения дорожной инфраструктуры. Самый большой рост ожидается в азиатских странах. С таким прогнозом выступила энергетическая компания BP.

Число электромобилей вырастет с 1,2 млн в 2015 году до примерно 100 млн к 2035 году, что составит 6% от мирового автопарка. Главный экономист BP Спенсер Дейл утверждает, что глобальное увеличение количества электромобилей ежесуточно будет выводить с рынка 1,5 млн баррелей нефти.

Материал предоставлен проектом "+1".

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