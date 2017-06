Вьетнамские компании научатся ответственно управлять лесами

Министерство сельского хозяйства и развития сельских регионов Вьетнама совместно с Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства Германии запустили двухлетнюю программу "Продвижение устойчивого управления лесами лесными компаниями во Вьетнаме" (Promotion of Sustainable Management of Production Forests by Forest Companies in Viеt Nam). Об этом сообщает агентство новостей Вьетнама Viеt Nam News.

Проект преследует следующие цели: укрепить принципы устойчивого лесопользования в государственных компаниях, создать учебный центр по такому лесопользованию и сертификации, создать возможности для устойчивого развития лесного бизнеса. Устойчивое лесопользование означает, что компании вырубают деревья в разрешенных местах, в рамках национального экологического законодательства, не сокращая площади лесов и популяции местных видов флоры и фауны.

Ответственной за реализацию проекта назначили Вьетнамскую академию лесных наук (Vietnamese Academy of Forest Sciences). Техническую поддержку окажут консалтинговые компании в области лесного менеджмента и образования Deutsche Forstservice и HessenForst. Общее финансирование проекта оценивается в €692,2 тыс. ($772 тыс.) Учебный центр станет первым во Вьетнаме совместным проектом исследовательского института и лесохозяйственных компаний. Тренинги стартуют в 2018 году.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), с 1990 года управлять лесами во Вьетнаме могут домохозяйства и отдельные лица, общины, государственные органы, ответственные за охрану лесов, государственные лесные компании, вооруженные силы, общинные народные комитеты и другие организации (например, участвующие в научно-исследовательских и технологических разработках, связанных с лесным хозяйством).

К 2013 году местное население контролировало более 28% лесов. Во многом благодаря реформе территории лесов в стране за 23 года увеличились более чем на 43% - с 9,14 млн га (28% национальных территорий) в 1990 году почти до 14 млн га (40% национальных территорий) в 2013 году. Согласно "Стратегии развития лесов на 2006-2020 годы", к 2020 году Вьетнам планирует увеличить лесные территории до 47% и сертифицировать до 500 тыс. га лесных хозяйств. По данным вьетнамского отделения WWF на январь 2017 года в стране были сертифицированы 219,245 га леса.

В России, по данным Лесного попечительского совета (Forest Stewardship council, FSC), который содействует ответственному лесопользованию, сертифицировано более 43 млн га леса. По словам директора Лесной программы WWF России Николая Шматкова, российское государство скорее мешает устойчивому лесопользованию.

"Вьетнам поддерживает добровольную сертификацию. Наши органы власти многократно заявляли, что в словосочетании "добровольная сертификация" ключевое слово - "добровольная". Государство не берет на себя ответственность в этом вопросе". Специалист отметил, что ответственное лесопользование во многом нарушает российское лесное законодательство. Лесозаготовители, которые оставляют островки биоразнообразия на осваиваемых территориях вынуждены выплачивать штрафы за "недорубы". Например, в 2016 году в Пермском крае с лесозаготовителя взыскали неустойку в размере более 164 тыс. рублей, по данным Федеральной службы судебных приставов. "Компании, как правило, платят эти штрафы, так как хотят сохранить свои сертификаты", - заметил Николай Шматков.

