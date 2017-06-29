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Два миллиарда человек могут лишиться крова из-за повышения уровня моря

Социальная ответственность
29 июня, 22:25 UTC+3

Ученые призывают разрабатывать стратегии адаптации прибрежного населения

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/Hermann

Одна пятая населения мира - около 2 млрд человек - могут стать климатическими беженцами к концу века. К такому выводу пришли профессор Корнеллского университета Чарльз Гейслер и специалист в области окружающей среды в Университете Кентукки Бен Карренс. Об этом сообщается на сайте Корнеллского университета.

Согласно исследованию "Препятствия для переселения внутри страны в условиях ускоренного повышения уровня моря", опубликованному в журнале Land Use Policy, жителям побережья будет сложно найти новое место жительства.

Ученые выделили три фактора, которые могут помешать переселенцам. Последствия изменения климата - засуха и опустынивание - могут сделать внутренние земли столь же непригодными для жизни. Города в ответ на приток мигрантов будут расширяться и уничтожать сельскохозяйственные угодья, запасы продовольствия будут сокращаться. Третьей проблемой могут стать психологические и законодательные барьеры. Отдельные муниципалитеты могут воздвигнуть стены на границах районов или установить охранные посты.

Авторы назвали ограниченной политику адаптации прибрежных территорий к изменению климата. "Я надеюсь, что доклад откроет глаза проектировщикам и властям, которые воспринимают термин "адаптация" в узком смысле. Обычно под данным понятием понимают  укрепление береговой инфраструктуры или переселение жителей с побережья организованным образом", - сказал Гейслер. 

По мнению ученого, подобные меры создадут странам проблемы, которые будет намного сложнее разрешить, чем современный кризис, вызванный наплывом беженцев из зон военных конфликтов.

"Изменения климата с нами надолго. Вглубь материков двинется ошеломляющее число жителей побережий", - отметил эксперт. Как считает Гейслер, властям необходимо подумать: как занять этих людей, где их поселить и какие источники энергии им могут понадобиться.

Согласно докладу исследовательской организации Climate central, наибольшему риску затоплений подвержены жители островных государств. Под водой могут оказаться до 93% населения Маршалловых островов, 88% - Каймановых островов, 81% - тихоокеанского государства Тувалу, 77% - тихоокеанского государства Кирибати, 76% - Багамских Островов, 73% - Мальдивской Республики.

Экологическими беженцами могут стать и жители стран с выходом к морю, в том числе 84% населения Суринама, 72% - Гайаны и 67% - Нидерландов. В двадцатку наиболее уязвимых крупных стран (с населением от 25 млн) вошли Вьетнам, Бангладеш, Япония, Египет, Малайзия, Таиланд, Мьянма, Филиппины, Индонезия, Китай, Ирак, Великобритания, Саудовская Аравия, Бразилия, Аргентина, Южная Корея, Венесуэла, США, Италия и Испания.

В России затопления грозят Санкт-Петербургу, расположенному на берегах Финского залива (Балтийское море). По прогнозам специалиста НИИ Генплана Санкт-Петербурга Артема Павловского, уровень залива к 2050 году вырастет на 5-8 см и на 11-12 см - к 2100 году. С 1979 по 2008 год в городе зарегистрировали 63 наводнения, что почти в два раза больше, чем за предыдущие 30 лет.

Материал предоставлен проектом "+1".

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