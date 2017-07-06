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В США протез руки назвали в честь героя "Звездных войн"

Социальная ответственность
6 июля, 18:42 UTC+3

Бионическая конечность позволяет контролировать силу хвата и удерживать хрупкие предметы

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Бионический протез руки LUKE, производитель Mobius Bionics

Бионический протез руки LUKE, производитель Mobius Bionics

© mobiusbionics.com

В Нью-Йорке состоялась демонстрация роботизированных протезов руки, получивших название LUKE в честь героя космической саги "Звездные войны" Люка Скайуокера. Как сообщает Phys.Org, они позволяют пользователю работать отверткой и безопасно брать хрупкие предметы, напирмер, как яйцо.

В тестировании бионических рук участвовали 72-летний ветеран войны во Вьетнаме Фред Даунс и Арти МакОули, лишившийся руки в автокатастрофе.

Глава компании Mobius Bionics, производящей протезы, сообщил, что в течение года может быть продано несколько десятков экземпляров, каждый будет изготовляться на заказ. Он не стал раскрывать стоимость, однако Дин Кэймен, основатель компании Deka, которая занималась разработкой искусственных рук совместно с управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA, предполагает, что их цена может составить $100 тыс. Первыми в очереди на протезы будут ветераны войн в Ираке и Афганистане, лишившиеся конечностей; по данным Phys.Org, их число составляет 1600 человек. 80 человек тестируют бионическую руку в настоящий момент, но пока лишь двое из них смогут оставить протез себе.

По данным изготовителей, протез защищен от мелкой пыли и небольшого дождя, что упрощает его ношение за пределами дома. Конструкция адаптируется под разные степени ампутации и управляется либо движением стопы через беспроводной сенсор движения, присоединяемый к обуви владельца, либо системой Coapt, которая передает протезу нервные импульсы от мышц руки. Например, чтобы поднять руку, нужно приподнять стопу. Кисть руки имеет большой набор предварительно запрограммированных захватов и использует четыре индивидуально контролируемых степени свободы движения. Кроме того, она снабжена датчиком, позволяющим контролировать силу хвата.

Современные протезы позволяют выполнять относительно тонкую работу - например, завязывать волосы в хвост. Однако им все еще далеко до возможностей биологической руки, получающей команды напрямую от мозга.

"Когда вы двигаете рукой, в этом участвуют 500 млн нейронов. Сейчас лучшее, что мы можем сделать, - задействовать несколько сотен. Все происходит в нашей голове, и наши возможности это отследить очень ограничены", - гсказал Майк МакЛауфлин из компании Modular Prosthetic Limbs, которая также производит бионические протезы, позволяющие в том числе забивать молотком гвозди.

Будущее управляемых протезов, по его мнению, это подключение напрямую к нейронам путем вживления электродов под кожу или напрямую в головной мозг. Так, Modular Prosthetic Limbs совместно с Университетом Питтсбурга недавно испытали мозговые электродные имплантаты на пациентах с тяжелыми повреждениями головного мозга. В идеале разработчики хотят сделать технологию неинвазивной (без внутреннего вмешательства), но для этого потребуется время. МакЛауфлин считает, что на разработку уйдет еще год или два.

Материал предоставлен проектом "+1".

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