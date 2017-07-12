Картины и скульптуры из переработанных материалов покажут в Москве

Выставка "Пейзаж в переработке" откроется в Москве 12 июля. Экспозиция организована молодежной экологической организацией "Интерра" совместно с красноярским проектным объединением UR и приурочена к Году экологии в России. Об этом говорится в пресс-релизе галереи.

Цель проекта - познакомить широкую аудиторию с социальными и творческими инициативам в области экологии.

Выставка будет проходить в Новой Третьяковке по адресу Крымский Вал, 10 Начало мероприятия намечено на 19:00.

Современные российские художники представят авторские копии классических полотен и скульптур русского искусства 20-го века, выполненные из вторичного сырья. Посетители увидят работы Ольги Божко, Дмитрия Булныгина, Дмитрия Гутова, группы Еликука, Дарьи Кротовой, Александры Кузнецовой, Алексея Мартинcа, Дианы Мачулиной, Дамира Муратова, Сергея Шеховцова.

Зрители смогут увидеть "экологические ремейки" картин Сергея Герасимова, Мартироса Сарьяна, Алексея Грицая, Валентина Сидорова, Николая Купреянова, Антонины Софроновой, Татьяны Мавриной. Посетители, в частности, увидят "Сентябрь" советского живописца Владимира Стожарова в интерпретации Дмитрия Булныгина. Вместо красок художник использовал полиэтиленовые пакеты, пластик, дерево и металлическую проволоку.

До 10 августа на территории экспозиции художники и эксперты в области окружающей среды проведут экскурсии, мастер-классы и практические занятия. Посетителей познакомят с креативными технологиями ресурсосбережения, переработки отходов, осознанным потреблением.

Материал предоставлен проектом "+1".