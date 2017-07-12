Выставку бездомных животных проведут в Москве

Благотворительный фестиваль животных из приютов "Юна-фест" состоится в Москве на крыше Государственного Дарвиновского музея 16 июля Об этом говорится в пресс-релизе центра реабилитации временно бездомных животных "Юна".

На фестивале представят 15 котов из приютов Москвы и области. Животные обследованы ветеринаром, привиты и стерилизованы. Гости смогут забрать понравившихся питомцев домой.

В рамках мероприятия состоится лекция "Адаптация животного из приюта в новом доме". Профессиональные фелинолог (специалист по анатомии, физиологии, породам, разведению, содержанию домашних кошек) и кинолог обсудят ответственное отношение к домашним питомцам и приютским животным и ответят на вопросы гостей.

"Мы надеемся не только найти дом для наших кошек-участников, но и привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных, рассказать, каким образом можно им помочь, донести идею, что "друзей не покупают", - рассказала "+1" менеджер по связям с общественностью центра реабилитации животных "Юна" Полина Рыховская.

На территории фестиваля откроют пункт сбора помощи. Желающие смогут пожертвовать корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы для приютских кошек и собак. В программе также заявлены творческие мастер-классы для детей и взрослых, благотворительная ярмарка товаров для питомцев и их хозяев, живая музыка. Подробности можно узнать на сайте мероприятия.

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы, с 2007 по 2014 годы численность беспризорных животных в столице снизилась с 30 тыс. до 2 тыс. особей. На 1 января 2015 года 16 тыс. собак и 1 тыс. кошек проживали в 13 муниципальных и двух частных приютах. Ежегодно 20% питомцев находят новых владельцев.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Вавилова, 57 с 11:00 до 17:00. Пройти на фестиваль можно будет по билетам в выставочный комплекс.

Об организаторах

Некоммерческая организация Центр "Юна" работает с 2014 года. Команда проекта помогает решить проблему брошенных питомцев: проводит образовательные и развлекательные мероприятия с целью привить людям бережное отношение к живым существам и ищет хозяев животным из приютов Москвы и области. За время работы команда пристроила 70 питомцев.

С 2016 года организация строит ветеринарную клинику с вольерным комплексом и манежем для животных, игровой зоной и лекторием для гостей в Подольском районе Московской области. Согласно сайту центра, открытие намечено на осень 2017 года.

Материал предоставлен проектом "+1".