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Тротуар из солнечных панелей появился в Казахстане

Социальная ответственность
17 июля, 19:05 UTC+3

Изобретение венгерского стартапа Platio позволяет прохожим подзаряжать смартфоны и планшеты прямо на улице

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©  landezine-award.com

В столице Казахстана Астане появился тротуар из переработанного пластика и солнечных панелей из монокристаллического кремния, покрытых закаленным противоударным стеклом. Об этом сообщает Inhabitat.

Создатели венгерского стартапа Platio положили инновационную плитку у торгового центра в строящемся "зеленом" квартале в Есильском районе города. Тротуар занимает около 80 кв. м и производит до 11,7 кВт электричества.

Параллельно Platio совместно с дизайн-студией Hellowood разработали и установили скамейки PopUp Waves с фотопокрытием в парке Vаroshаza в столице Венгрии Будапеште. Скамьи в форме волн оснащены разъемами для USB-кабелей и беспроводной системой питания Qi, через которые прохожие могут заряжать смартфоны и планшеты.

Компания также спроектировала плавучий мост из солнечных панелей для фабрики шведского производителя понтонов и пристаней SF Marina в Гетеборге. Объект поможет обеспечить энергией портовые сооружения и суда.

По словам создателей технологии, фотопокрытие очень легкое, быстро собирается благодаря модульной системе. Плитку можно использовать в качестве источника энергии на фестивалях и выставках. Тротуар может транслировать полезную информацию или рекламу для горожан.

Разработка покрытия обошлось стартапу в €71 тыс. Platio получил грант от Европейского союза в размере €50 тыс. в рамках семилетней программы по поддержке научных исследований Горизонт 2020 (Horizon 2020, Восьмая рамочная программа Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий).
 
В планах компании - разработать тротуары, способные преобразовывать в электричество энергию, создаваемую пешеходами, и заняться инновационными фасадами зданий.

Дороги из солнечных панелей

Дороги из солнечных панелей строит французский концерн Colas Group. Первые панели заменили асфальт на 29-километровом отрезке американской автомагистрали I-85, проходящем через штат Джорджия в 2016 году. В октябре того же года строительство "солнечной" дороги началось во французской деревне Турувр в Нормандии. Покрытие площадью 2,8 тыс. кв. м, как ожидается, сможет генерировать до 280 кВт и будет проводить электричество для городских фонарей. По данным Bloomberg, компания планирует проложить подобные дороги в Канаде, Японии, странах Европейского союза и Африки.

Основная цель стартапов - помочь городам стать более энергетически независимыми и  устойчивыми. По данным ООН, мегаполисы потребляют 60-80% мировой энергии и производят 75% выбросов углекислого газа. Согласно "Мировому отчету о человеческих поселениях 2011 года", подготовленному Программой ООН по населенным пунктам (UN Habitat), сжигание ископаемых видов топлива для производства электроэнергии является основным источником СО2 в городах, на долю электроэнергии в 15 южноафриканских городах, согласно исследованиям, приходятся более 100 млн тонн CO2 ежегодно (66% от общего объема выбросов).

"Чистые" мегаполисы - необходимое условие устойчивого развития мира. По данным ООН, в городах живет половина населения Земли (3,5 млрд человек). К 2030 году число жителей мегаполисов увеличится на 60%.

Материал предоставлен проектом "+1".

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