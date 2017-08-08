Коста-Рика первой в мире запретит одноразовую пластмассу

Республика Коста-Рика заявила о намерении запретить использование пластмассы, не подлежащей вторичной переработке. Речь идет не только о пакетах и пластиковых бутылках - в Коста-Рике прекратят использовать одноразовые вилки, пластмассовые крышки и палочки для размешивания кофе. Об этом пишет издание Inhabitat.

Несмотря на масштабы изменений, Коста-Рика собирается ввести запрет уже к 2021 году. Коста-Рика может стать первой страной, прибегнувшей к подобному запрету в масштабе целого государства.

Ежедневно на Коста-Рике производится 4000 тонн твердых отходов, 20% из них не попадает на мусорные полигоны или на вторичную переработку, а остаются в реках, на пляжах и в лесах. Вводя запрет на одноразовый пластик, государство продолжает политику в борьбе с распространением пластиковых отходов.

Чтобы отказаться от одноразового пластика, страна задействует и государственный, и частный сектор. Правительство предложит ряд стимулов и бонусов производителям, пересмотрит требования к поставщикам, а также инвестирует в научные исследования. В производство пластиковых продуктов Коста-Рика внедрит инновационные материалы на основе ацетата целлюлозы - разлагаемого биопластика.

Мировой опыт отказа от пластика

Существуют подсчеты, согласно которым к 2050 году в Мировом океане пластиковых отходов будет больше, чем рыбы. С середины прошлого века произведено 8 млрд тонн пластика, три четверти из него стало мусором. По данным National Geographic, 85% пластика не перерабатывается. Ежегодно 10% из 300 млн тонн производимого пластика попадает в океаны. Там из-за него страдают и погибают животные. Разлагаясь пластмасса отправляется атмосферу и почву. Поэтому страны последовательно принимают ограничительные меры по использованию пластика.

Великобритания, Италия, Германия повышают цены на пластиковые упаковки или полностью от них отказываются. Покупателям в магазинах предлагают пакеты из ткани, бумаги, биопластика. В магазинах вводят запреты бесплатно раздавать покупателям пакеты.

Правительство Японии, США и стран Европы помогают гражданам избавиться от пластикового мусора и вводят систему раздельного сбора отходов, ставят специальные автоматы, предлагают бонусы за грамотную утилизацию.

Некоторые государства действуют жестче. Ирландия ввела налог в 22 цента на использование пластиковых пакетов, что сразу сократило использование пакетов на 90%. В Китае магазины, которые бесплатно раздают пакеты, штрафуют.

Целые штаты и некоторые города в США, отдельные города мира вводят запрет на пластик. Так, Сан-Франциско ввел запрет в 2015 году не только на полиэтиленовые пакеты, но и пластиковые контейнеры для еды. Запреты на пластиковую тару действуют в 14 национальных парках и университетах. К 2020 году этот запрет хотят ввести во всем Сан-Франциско. В марте 2017 в штате Карнатака в Индии ввели полный запрет на продажу и использование пластика, сообщает Greenpeace Russia.

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