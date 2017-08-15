Нижегородских пенсионеров обучат пользоваться онлайн-сервисами

Ежегодный социально-образовательный проект "Эстафета поколений" пройдет в Нижнем Новгороде 16 августа, сообщается в пресс-релизе телекоммуникационной компании "Ростелеком".

Сотрудники учебного центра макрорегионального филиала "Волга" телекоммуникационной компании "Ростелеком" (пл. Максима Горького, Дом связи) проведут серию мастер-классов для людей старшего возраста, чтобы помочь пенсионерам освоить полезные интернет-сервисы. Курсы организуют "Волга" и региональное отделение общероссийской общественной организации Союза пенсионеров России в Нижнем Новгороде.

Курс рассчитан на пенсионеров с базовыми навыками работы на компьютере. Программа сформирована на основе выявленных в ходе опросов потребностей и интересов будущих участников в Интернете. Слушателей научат искать необходимую информацию в сети, работать в Едином личном кабинете "Ростелекома" и с порталом государственных услуг. Как надеются организаторы, по завершению проекта слушатели смогут самостоятельно контролировать счета и оплачивать услуги связи, менять тарифные планы и настраивать различные опции.

Первую серию мастер-классов специалисты МРФ "Волга" провели в августе 2016 года. Представителям Союза пенсионеров России объяснили, как найти и забронировать авиа и железнодорожные билеты, театральные билеты, уточнить расписание пригородных поездов и автобусов междугородного сообщения, как завести аккаунты в социальных сетях. Специалисты также провели занятия по компьютерной грамотности в Городецком и Ковернинском районах Нижегородской области. Каждый участник "Эстафеты поколений" получил образовательное пособие "Азбука Интернета", подготовленное компанией совместно с Пенсионным фондом РФ.

"Люди, вышедшие на пенсию, нуждаются в более глубоких знаниях о преимуществах интернет-сервисов, чтобы не потеряться в новых реалиях, сохранить активный образ жизни, экономить время и силы, больше общаться с родными и единомышленниками из разных уголков России и мира", - рассказала новостному порталу Нижнего Новгорода и Нижегородской области "Время" заместитель председателя Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации Союз пенсионеров России Татьяна Богданова.

Чемпионат по компьютерному многоборью

"Ростелеком" активно сотрудничает с региональным отделением Союза пенсионеров России. Как сообщается на сайте организации, Ростелеком совместно с Союзом пенсионеров 12 апреля 2017 года провели седьмой чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров Нижегородской области на международном Форуме информационных технологий "ITFORUM 2020/ Цифровой мир". Участниками состязаний стали 58 пожилых людей - по одному представителю от каждого района города и Нижегородской области. Все - пользователи интернета.

"Я активно пользуюсь компьютером, имею аккаунты в соцсетях, оплачиваю коммунальные услуги онлайн", - поделился опытом представитель Гагинского района Александр Бубнов.

"Чемпионат показал, что современные пенсионеры стали больше интересоваться IT-сферой, с каждым годом осваивая новые возможности компьютеров. Больше половины конкурсантов продемонстрировали хорошие навыки работы с порталом госуслуг, в поисковых системах. Задания выполнялись за считанные минуты, а результаты женщин оказались в целом лучше, нежели мужчин", - рассказал ведущий инженер отдела Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС, судья чемпионата Альберт Юсупов.

По данным аналитического агентства GfK, 84 млн россиян в возрасте от 16 лет пользуются Интернетом. 29% жителей страны в возрасте от 55 лет пользуются интернетом, 7% выходят в сеть со смартфонов, 4% - с планшетов. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), пользователи Интернета в возрасте от 35 до 64 лет с компьютеров проводят в Интернете около 131 минуты в сутки, 21% времени проводят в соцсетях, 11% - просматривают видео, 8% - почту. С планшетов и других мобильных устройств люди данной группы проводят в Интернете 99 минут в сутки, 25% времени - в браузерах, 15% - в соцсетях, 12% - в мессенджерах.

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