Международное соглашение по ртути вступило в силу

Минаматская конвенция по ртути - международное соглашение, цель которого защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного воздействия этого металла - вступила в силу. Об этом сообщила пресс-служба программы ООН по окружающей среде.

Конвенция по ртути была принята в октябре 2013 года. Ее подписали 128 государств, ратифицировали - 74, в том числе Канада, Бразилия, Китай и многие страны Евросоюза. Документ вступил в силу после того, как его ратифицировал 50-й участник. Россия конвенцию подписала, но не ратифицировала.

Страны, присоединившиеся к конвенции, в частности, будут контролировать продажу ртути, производственные процессы, в которых она применяется, и ограничат первичную добычу этого металла.

"Загрязнение ртутью территорий стало катастрофой для многих стран, отравление рыбы приводит к заболеваниям людей. Недостаточно запретить использование ртути на новых промышленных предприятиях. Чтобы предотвратить угрозу для будущих поколений, необходимо руководство по выявлению и контролю риска воздействия загрязненных территорий на людей", - считает Ли Бел, советник IPEN - глобальной сети организаций, борющихся против загрязнения токсичными веществами.

Минаматская конвенция

Минаматская конвенция названа в честь самого массового в истории отравления ртутью, которое произошло в японском городе Минамата в мае 1956 года. Тогда тысячи людей пострадали от отравления ртутью после того, как съели рыбу, обитавшую в загрязненных промышленными стоками водах бухты Минамата. Отравление ртутью получило название болезни Минамата, лечения которой до сих пор не существует.

О металле

Ртуть - высокотоксичный металл, даже небольшое количество которого вызывает серьезное негативное воздействие на организм. Всемирная Организация здравоохранения внесла ртуть в список 10 самых вредных для здоровья веществ. Ртутное отравление вызывает повреждения нервной системы, почек и сердечно-сосудистой системы, а также оказывает отрицательное воздействие на формирование плода. В организм человека ртуть чаще всего попадает при потреблении загрязненной рыбы.

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