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Электростимуляция мозга может помочь в лечении нарушений памяти

Социальная ответственность
28 августа, 16:16 UTC+3

Новая методика открывает путь борьбы с деменцией

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Материал из 1 страницы
© ТАСС/Сергей Бобылев

Электроимпульсы могут улучшить память. К такому выводу пришла команда ученых из Пенсильванского университета под руководством Майкла Кахана (Michael Kahana) и Юсефа Эззята (Youssef Ezzyat) по результатам экспериментов на пациентах, больных эпилепсией. Работа опубликована в журнале Current biology.

В опытах приняли участие 150 человек, которые готовились к операции на головном мозге: единственный способ вылечиться для многих людей, страдающих эпилепсией - удалить эпилептогенную зону мозга. Перед операцией пациентам имплантируют диагностические электроды, чтобы вызвать припадок и проверить, можно ли их оперировать. Часть электродов помещают рядом с отделами мозга, которые отвечают за память.

Ученые просили пациента запомнить несколько слов и воспроизвести их через небольшой промежуток времени. Параллельно они возбуждали необходимые отделы головного мозга и фиксировали данные. Специалисты установили, что отделы, которые отвечают за память, необходимо стимулировать, когда они наименее активны.

"Благодаря электростимуляции информация в среднем усваивалась на 12-13% лучше. Если мозг стимулировали в стадии его пиковой активности, эффект был на 15-20% хуже средних показателей", - рассказал Майкл Кахан. Ученые предлагают вживлять имплантаты, которые будут следить за состоянием мозга и своевременно посылать стимулирующие сигналы.

Руководитель лаборатории биотехнологий в Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Pentagon’s Defense Advanced Research Projects Agency) Джастин Санчес назвал исследование прорывом. Ученые получили грант в $77 млн от Минобороны США на разработку технологий, которые позволят лечить участников военных действий в Ираке и Афганистане с тяжелыми травмами головного мозга. Они надеются, что в будущем имплантаты смогут поддерживать память у людей с деменцией, в том числе с болезнью Альцгеймера.

По данным ВОЗ, в 2016 году в мире насчитывалось 47,5 млн людей с деменцией, ежегодно диагностируются 7,7 млн случаев этого заболевания. Болезнь Альцгеймера - наиболее частая (60-70%) причина деменции.

Материал предоставлен проектом "+1".

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