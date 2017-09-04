Бургеры из насекомых поступят в продажу в Швейцарии

Вторая по величине торговая сеть Швейцарии Coop предложит покупателям продукты, сделанные с использованием сырья из насекомых, сообщает портал Inhabitat.

Благодаря поправкам в закон, которые были приняты в мае этого года, Швейцария станет первым в Европе государством, которое позволит производить продукты питания из насекомых. Швейцарским законодательством допускается использовать в кулинарии лишь некоторых насекомых, а именно мучных червей, сверчков и кузнечиков.

Coop будет продавать бургеры и тефтели, сделанные из мучных червей - личинок мучного жука. Помимо червей, бургеры будет содержать рис, лук-порей, сельдерей и специи, такие как чили и орегано. В тефтели добавят горох, чеснок, лук, петрушку и кориандр. Поставщиком этих продуктов станет швейцарский стартап Essento.

По словам одного из руководителей Coop, Сильвио Базельа, супермаркет стал первым розничным продавцом продуктов Essento. Компания разрабатывала новое меню в течение двух лет.

"В качестве продуктов питания насекомые хороши во многих отношениях: у них высокий кулинарный потенциал, их производство экономит ресурсы, а их пищевая ценность высока. Таким образом, насекомые являются идеальным дополнением к современной диете", - считает соучредитель Essento Кристиан Берч.

Essento не единственная европейская компания-производитель продуктов из насекомых. В Голландии с 2009 года работал проект индивидуального предпринимателя Delibugs, который к 2011 году вырос в компанию Insect Europe. В планах организации значится сделать пищу из насекомых доступной в Европе. Сейчас на сайте компании и в специальном приложении можно купить кузнечиков, мучных червей и сверчков, а также приобрести сделанные при использовании этих насекомых конфеты, нугу и сырные палочки.

Согласно данным Всемирной сельскохозяйственной организации (ФАО), насекомые являются естественной составляющей рациона 2 млрд людей по всему миру, прежде всего в Китае. Около 2 тыс. видов насекомых люди употрябляют в пищу.

Насекомые являются эффективным продуктом с точки зрения экологии и экономии ресурсов. Согласно ФАО, выращивание насекомых поможет сократить количество отходов и уменьшить загрязнение окружающей среды, при производстве насекомых выделяется меньше парниковых газов, чем при скотоводстве.

Материал предоставлен проектом "+1".