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Исследователи восстановили зрение мышам после генетической модификации клеток

Социальная ответственность
4 октября, 17:59 UTC+3

Распространенная у молодых людей форма слепоты в перспективе может быть частично излечена с помощью генной терапии

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© assenstad/pixabay

Исследователям удалось восстановить зрение мышам, страдающим от пигментного ретинита, после генетического “перепрограммирования” оставшихся нервных клеток сетчатки. Изначально эти клетки не были чувствительны к свету, но были модифицированы, чтобы дать мышам определенную степень зрения, рассказывает газета The Independent.

Пигментный ретинит - одна из форм дистрофии сетчатки, при которой разрушаются фоторецепторы - палочки и колбочки - или пигментный эпителий в сетчатке глаза. Он приводит к деградации периферического зрения, частичной или полной слепоте. Сдержать наступление слепоты можно путем приема витаминных добавок, но эффективного лечения болезни нет до сих пор.

"В наших клиниках много слепых пациентов, и способность вернуть им зрение при помощи относительно простой генетической процедуры очень привлекательна, - сказала доктор Саманта де Сильва из Оксфордского университета. - Следующим шагом будет клиническое испытание на пациентах".

Ученые провели ряд тестов, чтобы определить, в каком объеме удалось восстановить зрение мышам.

"Дикие животные с функционирующими палочками и колбочками сетчатки глаза плохо переносят яркий свет. Мыши, прошедшие терапию, проводили меньше времени в ярко освещенной камере по сравнению с контрольной группой, которая предпочла именно ее, - говорится в отчете по итогам исследования. - Это может быть связано с неспособностью контрольной группы мышей обнаружить разницу в яркости между двумя камерами, что приводит к тому, что ориентация в пространстве происходит по невизуальным сигналам: слуховым, обонятельным, тонким колебаниям температур".

Профессор Алан Бойд, президент Школы фармацевтической медицины в Великобритании, отметил, что генная терапия для лечения слепоты показала "значительный успех в последние годы".

По его словам, американская компания Spark Therapeutics уже применила метод генной терапии, который будет одобрен для лечения детских глазных заболеваний в США и Европейском союзе. Однако такие методы не работали на людей с прогрессирующей слепотой.

"В отличие от предыдущего примера, в этой новой работе ...ученые определили возможный подход к лечению дегенерации сетчатки в конечной стадии с использованием генной терапии, которая стимулирует выработку светочувствительного белка в глазу - меланопсина - который не зависит от присутствия палочек и колбочек", - комментирует профессор Бойд.

Ученый предположил, что исследования займут еще как минимум два-три года до того, как можно будет провести клинические испытания на людях.

Еще один эксперимент на мышах показал, что редактирование генов (технология редактирования геномов высших организмов, CRISPR/Cas9, базируется на иммунной системе бактерий) может быть использовано для прекращения развития глаукомы; по словам ученых, эта технология может быть применена и к людям. Речь идет об удалении мутантных генов, накопление которых приводит к заболеванию.

Материал предоставлен проектом "+1".

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