Объявлены победители конкурса молодых дизайнеров в сфере устойчивой моды

Модный холдинг Kering и Центр устойчивой моды (Centre for Sustainable Fashion) при Лондонском колледже моды (LCF) объявили четверых победителей ежегодного конкурса молодых дизайнеров в области устойчивой моды Award for Sustainable Fashion во время четвертой серии мастер-классов концерна Kering Talk. Об этом сообщает издание Fashion Network.

Ими стали студенты LCF Лаура Фернандес (Laure Fernandez), Чарли Вилкинсон (Charlie Wilkinson), Дяньжэнь Линь (Dianjen Lin) и Дженнифер Кусовски (Jennifer Kusowski). Дизайнеры пройдут стажировки в Gucci и у Stella McCartney, где будут внедрять представленные экоинновации. Фернандес и Линь также получили гранты в размере €10 тыс.

Согласно пресс-релизу Kering, Фернандес разработала метод печати узоров с помощью пигмента микробов. Она установила, что под воздействием звуковых вибраций бактерии расширяются и создают на тканях цветные узоры. "Цвет - один из критериев привлекательности ткани. Однако синтетические красители неблагоприятно воздействуют на экологию, а ткани, окрашенные природными красителями из растений или цветов, не столь яркие и быстро выцветают. Пигменты бактерий позволяют сохранить баланс между качеством и устойчивостью”, - рассказала девушка в блоге Центра устойчивой моды.

Дяньжэнь Линь представила футболку из ткани, созданной из водорослей и микробов. Она способна вырабатывать на 4% больше кислорода, чем дерево. "Одежда, которая обладает фотосинтезирующими свойствами или фильтрует загрязнения, позволит модной индустрии перерабатывать углерод, а не уменьшать или компенсировать углеродный след”, - считает дизайнер.

Чарли Вилкинсон предложила создавать чемоданы Gucci из смеси биосмолы и пробкового дерева. Как отмечает дизайнер, вещи из нового материала получаются не только более экологичными, но легкими и долговечными, чем кожаные и пластиковые. Вилкинсон также предлагает ввести услугу для покупателей и обновлять наружное покрытие чемоданов, чтобы они служили людям дольше.

Дженнифер Кусовски представила прототип центра (хаба), который позволяет создавать деним, шить и утилизировать вещи. Как считает дизайнер, концентрация в одном месте производств, необходимых на всех этапах жизненного цикла товара, позволит отслеживать происхождение тканей и избежать использования токсичных красителей и синтетических материалов, а также поддержит фермеров Великобритании, которые выращивают Вайду красильную (из растения получают синюю краску) и коноплю для волокна.

"Как дизайнер, который почти десять лет работает с джинсовой тканью, я знаю, насколько разрушительной и неустойчивой может быть мода. Вот почему я намерена разрабатывать более экологичные вещи, которые требуют меньше природных ресурсов”, - добавила Кусовски.

Премия Award for Sustainable Fashion проводится ежегодно с 2014 г. в рамках пятилетнего сотрудничества концерна Kering и Центра устойчивой моды. Принять участие могут учащиеся последних курсов бакалавриата и студенты магистратуры LCF. Победители проходят обучение у двух брендов компании. В этом году заявки подали 100 студентов. В финал прошли 10 человек.

Kering - модный концерн, объединяет производителей одежды и обуви класса люкс, в том числе Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, и спортивные бренды Puma, Volcom и Cobra. В 2016 г выручка компании составила €12,4 млн. Согласно официальному сайту, в 2017 г Kering в третий раз стала лидером в области устойчивости среди производителей "Текстиля, одежды и люксовых товаров”, получив самый высокий индекс устойчивости Dow Jones (DJSI).

Мода и устойчивость

По данным издания EcoWatch, модная индустрия занимает второе место по уровню негативного влияния на экологию после нефтегазовой промышленности.

Согласно докладу Pulse of Fashion Industry, подготовленному консалтинговой компанией Boston Consulting Group и инициативой, которая призывает мировую индустрию перейти на модели циклической экономики, Global Fashion Agenda, в случае, если к 2030 году население вырастет до 8,5 млрд, а ВВП на душу населения будет увеличиваться ежегодно в развитых странах на 2%, в развивающихся - на 4%, объемы покупаемой одежды вырастут на 63% (с 62 млн т до 102 млн т к 2030 г.).

К 2030 г. объемы выбросов СО 2 достигнут 2,8 млрд тонн к 2030 г. (в 2015 г. - 1,7 млрд т), отходов - 148 млн т (в 2015 г. - 92 млн т), потребление воды - 118 млрд куб. м (в 2015 г. - 79 млрд куб. м).

По данным издания EcoWatch, производство хлопка, из которого делают треть текстиля, усугубляет дефицит воды в Индии и Китае. Из-за хлопковых полей в Центральной Азии почти исчезло Аральское озеро. Создание одной хлопковой футболки требует 2,7 тыс. л воды - столько человек выпивает за два с половиной года.

Как прогнозируют авторы доклада Pulse of Fashion Industry, модной индустрии и государствам, которые выращивают растение, вскоре придется выбирать между производством текстиля и чистой питьевой водой для населения.

Кроме того, согласно исследованиям, лишь 20% использованной одежды перерабатывается или сдается в секонд-хэнды. Большая часть - сжигается или попадает на свалки.

Согласно докладу, доход индустрии одежды и обуви составил €1,5 трлн в 2016 г. При сокращении ресурсов отрасль столкнется с растущими ценами на рабочую силу и материалы и энергию. Уровни дохода могут упасть на три процентных пункта. Решив социальные и экологические проблемы, индустрия сможет увеличить ежегодный доход на €160 млрд.

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