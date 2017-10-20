"Ночлежка" обновила справочник для бездомных

Благотворительная организация из Санкт-Петербурга "Ночлежка", целью которой является сокращение масштабов бездомности и улучшение качества жизни людей, не имеющих жилья, выпустила 15-е переиздание "Справочника бездомного". Брошюра обновляется ежегодно с учетом актуальной информации. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Чаще всего жители России не знают своих прав и не представляют, куда им нужно обращаться по насущным социальным и правовым вопросам. Положение бездомных людей в этом отношении еще печальнее: зачастую они не только не знают, что положено им по закону, какие у них есть права, где можно найти помощь, чтобы выжить и суметь вернуться к нормальной жизни, но даже не имеют доступа к такой информации. Восполнить этот вакуум и призван наш "Справочник бездомного", - рассказала руководитель социальной службы благотворительной организации "Ночлежка" Наталья Шавлохова.

Поделенный на разделы 60-страничный "Справочник" дает ответы на вопросы, где в Санкт-Петербурге бездомный человек может бесплатно поесть, переночевать, помыться, постирать вещи и постричься. Брошюра также содержит информацию о государственных и общественных организациях, где человек без определенного места жительства может получить поддержку. "Справочник" объясняет, где можно получить медицинскую помощь, как общаться с полицией, восстановить документы, найти работу и даже посетить бесплатные выставки, лекции, музеи и библиотеки.

Информация в "Справочнике" подается в простой форме и представлена схемами и списками, в которых перечислены полезные адреса и информация. Часть разделов, например о поиске работы, общении с полицией и получении медицинской помощи, начинаются с важных советов о грамотном поведении в той или иной ситуации. Главная задача брошюры - разъяснить человеку его права и возможности.

Тираж нового справочника - 800 экземпляров. Сотрудники и волонтеры "Ночлежки" раздают брошюру бездомным людям, которые приходят в консультационную службу и в пункты обогрева, а также на стоянках "Ночного автобуса".

Работа "Ночлежки"

Питерская организация "Ночлежка" располагает приютом на 52 места. Она очно консультирует людей по разным вопросам. Одним из проектов организации является широко известный "Ночной автобус", который занимается развозом горячей еды в городе. В Санкт-Петербурге работают подшефные организации пункты обогрева на 50-60 человек. Также "Ночлежка" обеспечивает работу "Культурной прачечной" - бесплатного пункта, в котором бездомные могут привести в порядок свои вещи.

Согласно официальной статистике, в России не имеют определенного места жительства 3-5 млн человек. 60 тыс. бездомных человек, по данным "Ночлежки", живут в Санкт-Петербурге. Чаще всего люди попадают на улицу из-за трудовой миграции (33,6%), на втором месте - семейные конфликты (29,3%). Средний возраст бездомных - 45 лет. "Ночлежка", работая с 1990 г., преследует цель оказать профессиональную помощь и поддержку людям, попавшим на улицу.

Материал предоставлен проектом "+1".