Первая европейская база данных электронных отходов появилась в сети

Проект ProSUM запустил платформу Urban Mine Platform. Она представляет собой базу данных о потоках отходов электрического и электронного оборудования (WEEE), транспортных средств с истекшим сроком эксплуатации, использованных батареек и отходов горнодобывающей промышленности с указанием содержащихся в них промышленных, драгоценных и редкоземельных металлов. Платформа позволяет идентифицировать "горячие точки" - крупнейшие запасы конкретных материалов. Как считают авторы, информация позволит принимать более обоснованные инвестиционные и стратегические решения, увеличить переработку отходов и использование вторичных материалов и снизить зависимость Европы от иностранного сырья. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"База данных стала доступным, структурированным, проверенным, обновляющимся "единым центром" сведений о дефицитном сырье, которое содержится в отходах", - пояснил координатор ProSUM генеральный секретарь европейской некоммерческой организации WEEE Forum Паскаль Лерой.

Проект стартовал в январе 2015 г. и продлился три года. Согласно сайту ProSum, Европейский союз выделил инициативе €3 млн, правительство Швейцарии - €0,6 млн. За время работы проекта специалисты свели данные из 800 документов и баз данных по 28 членам ЕС, Швейцарии и Норвегии. Сведения рассортированы по годам.

"До настоящего времени данные о редких и ценных материалах предоставляли различные организации: правительственные агентства, университеты, НКО, промышленные предприятия. Информация была разбросана по базам данных в разных форматах, из-за чего сравнивать и обобщать сведения было сложно. Некоторые приводили устаревшие данные или за единственный год. Усилия ProSUM помогли устранить эту проблему", - рассказал научный координатор ProSUM сотрудник научно-исследовательского университета ООН United Nations University Джако Хьюсман (Jaco Huisman).

Как обратили внимание участники проекта, около 18 млн тонн драгоценных и редкоземельных материалов ежегодно можно извлекать из батареек, компьютеров, телефонов, электроприборов, которые выбрасываются в ЕС.

Согласно мониторингу электронных отходов Global e-Waste Monitor, опубликованному в 2017 г., стоимость ценных материалов, извлеченных из 44,7 т электронных отходов в 2016 г., оценивалась в €55 млрд. В одном смартфоне можно найти около 40 видов редких материалов. Концентрация золота в устройстве в 25-30 раз выше, чем в рудах. Во время извлечения металла из отходов, производится на 80% меньше выбросов углекислого газа.

В 2016 г. в ЕС, Швейцарии и Норвегии образовалось 10,5 млн т электронных отходов (23% мировых объемов). Ежегодно в Европе из употребления выходят 2 млн т батареек и 7-8 млн т автомобилей, которые могут стать крупными источниками свинца, лития, кобальта, марганца, стали, алюминия, меди, неодима и др.

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