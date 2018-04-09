Швейцарский производитель ювелирных изделий будет использовать устойчиво добытое золото

Швейцарский производитель дорогостоящих часов и ювелирных украшений Chopard будет использовать только этично добытое золото с июля 2018 году. Об этом представители бренда объявили во время панельной дискуссии, организованной Chopard и аналитическим изданием о моде Business of Fashion на ежегодной выставке часов и ювелирных украшений Baselworld в швейцарском городе Базеле.

Компания приняла такое решение в ответ на ряд этических и экологических проблем, которые провоцирует ювелирное производство. Так, по подсчетам ООН, в золотодобывающих шахтах нелегально работают 5 млн женщин и детей. Более 20 тыс. т ртути ежегодно поступают в окружающую среду из-за добычи драгоценных камней.

"Мы должны распространить сообщение о том, что возможно вести бизнес по-другому. Если потребители станут больше интересоваться, компаниям придется это сделать, и странам тоже", - отметила сопрезидент Chopard Каролина Шойфеле. Под этично добываемым в компании подразумевают золото из известных источников, работа в которых соответствует экологическим и социальным стандартам.

Ювелирная компания начала придерживаться принципов устойчивого развития в 2013 году после сотрудничества со Всемирным фондом дикой природы (WWF). За последние пять лет Chopard вступила в стратегическое партнерство с поставщиком ответственно добываемых драгоценных камней Gemfields, Альянсом за ответственное горное дело и кооперативными шахтами в Колумбии и Боливии. В компании признают, что принятие новых деловых практик сопряжено со множеством проблем, но считают, что устойчивый бизнес может принести даже большую выгоду, чем традиционный.

По мнению собравшихся на встрече экспертов, решение Chopard - своевременное, учитывая, что западные государства урезают международную финансовую помощь на достижение Целей в области устойчивого развития ООН (набор целей для международного сотрудничества до 2030 года, задача - оптимально использовать ограниченные ресурсы и экологичные технологии), и компании начинают играть более заметную роль в этой сфере.

Меняться компании заставляет и давление со стороны потребителей, которое влияет и на инвесторов. "Потребители, особенно молодые, очень заинтересованы в устойчивости", - заметила президент и вице-канцлер Каледонского университета Глазго (Шотландия) Памела Гиллис.

"Я целиком и полностью одобряю решение Chopard. У них так много красивых вещей, <...> но когда вы знаете, что красивая вещь создается ценой эксплуатации в золотодобывающих шахтах, или мастерских, где шлифуют алмазы, или на фабриках, которые делают коробки, они теряют свой блеск", - призналась адвокат по правам человека Чери Блэр.

Как считает Ноэлла Курсарис, основатель и исполнительный директор благотворительного фонда Malaika, который помогает жительницам Конго получить образование, компаниям необходимо больше вкладывать в сообщества и страны, располагающие первичными ресурсами, в том числе металлами и камнями.

"Добывающим компаниям необходимо прислушиваться к сообществам на местах, учитывать их желания и потребности. Они хотят работать в хороших условиях, хорошо жить. Молодежь составляет 60% жителей Африки. И они не хотят быть нищими в системе горной промышленности и глобальной цепочке поставок. Более 7 млн детей не ходят в школу в Конго. <...> Они ждут решения. Они хотят получить образование", - добавила эксперт.

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