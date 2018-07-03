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Елизаветинский хоспис открыл летний лагерь для детей с инвалидностью

Социальная ответственность
3 июля, 18:20 UTC+3

Отдохнуть и укрепить здоровье вместе с детьми смогут их родители

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© Станислав Красильников/ТАСС

Елизаветинский детский хоспис в Истре (Московская область) открыл летний лагерь для 13 воспитанников отделения "Милосердие" детского дома-интерната №15, а также их семей. Подопечные отделения - это дети с тяжелыми ограничениями возможностей здоровья и задержками в психическом и физическом развитии; они не могут ходить и говорить. В хоспис также приедут четыре семьи, в которых есть как дети с ограниченными возможностями, так и здоровые дети.

Воспитанники отделения "Милосердие" будут находиться здесь два месяца, их семьи - 21 день. Их ждут развлекательные мероприятия (посещение фермы и конюшни, выезд в контактный зоопарк), экскурсии, дни отдыха для родителей. Летний сезон начался 2 июля с молебна в хосписе, затем дети с родителями поехали на экскурсию в Новоиерусалимский монастырь, завершилось открытие сезона пикником с участием артистов. Летняя программа была организована на частные пожертвования от благотворителей, пожелавших сохранить свою анонимность.

Организаторы летней программы понимают, что отдых и реабилитация необходимы не только детям, но также их родным, которые затрачивают на уход за ребенком много сил.

"В одиночку такую обширную программу очень тяжело организовать с больным ребенком на руках. Родители получают у нас возможность расслабиться, восстановить силы; специально для них мы организовали дни отдыха с посещением бассейна и сауны, с развлечениями для здоровых детей. Даже наш повар старается их чем-нибудь удивить, - рассказывает заместитель директора хосписа Ольга Хозяинова. - Мы находимся на природе, за городом, и в прошлом году родители и сотрудницы интерната уехали с самыми хорошими впечатлениями".

Елизаветинский детский хоспис создан для паллиативной помощи детям с неизлечимыми заболеваниями; он находится на территории бывшего пионерского лагеря и рассчитан на 20 подопечных вместе с сопровождающими. Он открылся в 2015 г. под патронажем Марфо-Мариинского медицинского центра "Милосердие". Уход и проживание в хосписе бесплатны. В настоящее время хоспису требуются сотрудники - врачи, медсестры, психологи, обслуживающий персонал.

Материал предоставлен проектом "+1".
 

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