В ЮАР запустили проект по производству авиационного топлива из растительных отходов

В ЮАР запущен проект Waste to Wing, который занимается разработкой альтернативных видов топлива для гражданской авиации. В качестве сырья проект будет использовать растительные отходы и инвазивные (чужеродные) виды растений. Об этом сообщает Thomson Reuters Foundation.

Waste to Wing реализуется при поддержке Всемирного фонда дикой природы Южной Африки (WWF), местного социального предприятия Fetola и нидерландской компании по разработке устойчивых видов топлива для авиации SkyNRG. Проект получил финансовую поддержку в размере $1,4 млн в рамках программы Евросоюза по развитию устойчивого производства и потребления в странах Африки SWITCH Africa Green.

"ЮАР производит большое количество отходов в сельскохозяйственном секторе и в плантационном лесном хозяйстве, а также получает отходы биомассы в проектах по очищению земли от чужеродных видов растений", - отмечает специалист по вопросам экономики энергетики и политики WWF в Южной Африке Тжаса Боле-Рентел.

На данный момент проект Waste to Wing находится на этапе доказательства концепции и способен выработать достаточное количество альтернативного топлива для одного полета. Как отмечает Боле-Рентел, если технология покажет хорошие результаты, то впоследствии можно будет наращивать производство такого биотоплива. Боле-Рентел предполагает, что разработка позволит заместить порядка 15% всего используемого топлива для самолетов в Международном аэропорту имени О. Р. Тамбо в Йоханнесбурге.

В 2016 году авиастроительная компания Boeing совместно с авиакомпанией South African Airways и SkyNRG произвели авиационное топливо из нового вида табачного растения Solaris, практически не содержащего никотина. Модифицированное гибридное растение содержит семена с жирным маслом, которые были использованы для производства авиационного биотоплива. Растение активно выращивают фермеры на неплодородных почвах в провинции Лимпопо на севере ЮАР. Solaris стал популярной альтернативой сельскохозяйственным культурам. В сентябре 2016 г. Боинг-737 с 200 пассажирами на борту совершил перелет из Йоханнесбурга в Кейптаун на биотопливе из табачного растения.

Пресс-секретарь компании SkyNRG Мерель Ларой отметил, что на данный момент провинция Лимпопо не имеет возможностей для переработки растений, чтобы вырабатывать достаточное количество биотоплива.

"При отсутствии местного производства сырье придется отправлять за пределы ЮАР для выработки альтернативного топлива, что значительно повысит его стоимость" - пояснил Ларой.

В рамках реализации Waste to Wing 25 малых предприятий в ЮАР будут собирать ряд растительных отходов, включая инвазивные виды растений, необходимые для выработки биотоплива. В настоящее время основная масса отходов в сельском хозяйстве ЮАР сжигается. Проект также работает с пищевыми отходами и отходами при производстве бумаги и кормов в животноводстве.

Организаторы Waste to Wing надеются, что это позволит создать дополнительные рабочие места в секторе сбора и обработки сырья. ЮАР имеет один из самых высоких уровней безработицы в мире. В первом квартале текущего года она составляла 26,7%, согласно данным Trading Economics.

По информации международной коалиции по решениям в области снижения воздействия на климат Drawdown, в настоящее время 20 тыс. самолетов эксплуатируются во всем мире и являются ответственными за 2,5% выбросов СО2 ежегодно. К 2040 году количество самолетов увеличится до 50 тыс., и частота полетов увеличится, предполагают эксперты.

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