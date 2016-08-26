Спикер парламента Молдавии: Кишинев хочет улучшить отношения с Россией

КИШИНЕВ, 26 августа. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Молдавия хочет улучшить отношения с Россией, заявил в пятницу журналистам председатель парламента республики Андриан Канду.

"Этот барьер будет преодолен, потому что мы хотим этого", - сказал Канду, отметив, что "Россия остается важным партнером" для Молдавии. По словам спикера, власти республики в ходе переговоров с партнерами из России озвучили заинтересованность в укреплении торговых и инвестиционных отношений, возобновлении экспорта молдавской продукции на российский рынок.

Отношения между двумя странами охладели после того, как правительство Молдавии подписало в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС. Россия, которая долгие годы была основным покупателем молдавских товаров, ввела запрет на ввоз из республики вина, фруктов и плодоовощных консервов, опасаясь их реэкспорта из стран ЕС. В результате только за прошлый год экспорт молдавской продукции в РФ сократился более чем на 40%. Не оправдались надежды компенсировать рынок России поставками в ЕС - вместо обещанного правительством двузначного роста экспорта с начала года он снизился на 8%.

Возобновление торгово-экономического сотрудничества обсуждалось в ходе встреч, которые провел в апреле и июне нынешнего года в Москве и Сочи глава МИД РФ Сергей Лавров со своим молдавским коллегой Андреем Галбуром. Также этот вопрос был затронут премьерами двух стран - Дмитрием Медведевым и Павлом Филипом, которые в начале июня провели переговоры на полях заседания совета глав правительств стран СНГ в Бишкеке. В июле в Кишиневе побывал с визитом вице-премьер, сопредседатель российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин, который передал молдавским коллегам проект "дорожной карты" по восстановлению двустороннего сотрудничества. Сейчас этот документ обсуждается экспертами двух стран.