МИД: РФ приветствует парафирование соглашения о мире между правительством Колумбии и РВСК

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия приветствует успешное завершение в Гаване переговоров и парафирование соглашения о мире между правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК). Об этом говорится размещенном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

"Приветствуем успешное завершение в Гаване переговоров и парафирование соглашения о мире между правительством Колумбии и РВСК. Достигнутые договоренности имеют ключевое значение для процесса мирного урегулирования более чем полувекового внутриколумбийского конфликта. Они открывают новую страницу в жизни страны во имя национального примирения и развития", - говорится в комментарии.

Официальный представитель МИД РФ также выразила надежду "на скорейшее завершение подготовительного периода для практического осуществления положений итогового соглашения".

"Со своей стороны готовы и далее оказывать поддержку Колумбии в двустороннем формате и на многосторонних площадках, прежде всего в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, в международном сопровождении процесса урегулирования и проведении необходимых постконфликтных преобразований", - добавила Захарова.

"Поздравляем стороны диалога и весь колумбийский народ с общей победой, - говорится в комментарии. - Отмечаем проявленные при этом политическую волю к нахождению компромиссных развязок участниками переговорного процесса, значимость посреднических усилий стран-гарантов - Кубы и Норвегии, содействия Венесуэлы и Чили".

Как указала дипломат, парафирование соглашение "внесло реальный вклад в дело мира на латиноамериканской земле, упрочение региональной стабильности, подтверждение действенности правовых, политических средств решения любых, даже самых острых и застарелых проблем".