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Лавров обсудил с главой МИД Венгрии международные проблемы

Политика
27 августа, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Петер Сийярто неоднократно выступал с критикой заявлений НАТО о якобы исходящей от России угрозе, а также политики санкций Евросоюза в отношении Москвы
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили в субботу в ходе телефонного разговора международную повестку дня. Об этом сообщили в МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных международных вопросов", - информировали в российском дипведомстве.

Предыдущая телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии состоялась 22 июня. Тогда Лавров и Сийярто обменялись мнениями об отношениях России с Евросоюзом и об итогах очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Лично Лавров и Сийярто встречались в мае 2016 года в Будапеште. По итогам переговоров в венгерской столице министры договорились принять меры по увеличению товарооборота двух стран.

Сийярто неоднократно выступал с критикой заявлений НАТО о якобы исходящей от России угрозе, а также политики санкций Евросоюза в отношении Москвы.

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