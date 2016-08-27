Лавров обсудил с главой МИД Венгрии международные проблемы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили в субботу в ходе телефонного разговора международную повестку дня. Об этом сообщили в МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных международных вопросов", - информировали в российском дипведомстве.

Предыдущая телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии состоялась 22 июня. Тогда Лавров и Сийярто обменялись мнениями об отношениях России с Евросоюзом и об итогах очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Лично Лавров и Сийярто встречались в мае 2016 года в Будапеште. По итогам переговоров в венгерской столице министры договорились принять меры по увеличению товарооборота двух стран.

Сийярто неоднократно выступал с критикой заявлений НАТО о якобы исходящей от России угрозе, а также политики санкций Евросоюза в отношении Москвы.