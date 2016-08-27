Лавров обсудил с главой МИД Венгрии международные проблемы

Корабли КФл провели учения по уничтожению минного заграждения в Каспийском мореАрмия и ОПК 27 августа, 19:23
Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссеПроисшествия 27 августа, 19:15
Компания "Аком" начала производство батарей, служащих в три раза дольше импортных аналоговЭкономика и бизнес 27 августа, 19:05
Скандал с участием Райана Лохте сделал АЗС в Рио местной достопримечательностьюСпорт 27 августа, 18:46
Слуцкий: матч с ФК "Томь" выдался для ЦСКА сложным из-за кадровых проблемСпорт 27 августа, 18:08
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии международные проблемыПолитика 27 августа, 17:52
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"Общество 27 августа, 17:45
ЦСКА в гостях обыграл "Томь" в матче чемпионата России по футболуСпорт 27 августа, 17:28
ФСК ЕЭС, строящая энергомост в Крым: задержанный Гончаров не является сотрудником компанииЭкономика и бизнес 27 августа, 17:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили в субботу в ходе телефонного разговора международную повестку дня. Об этом сообщили в МИД РФ.
Разговор состоялся по инициативе венгерской стороны. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных международных вопросов", - информировали в российском дипведомстве.
Предыдущая телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии состоялась 22 июня. Тогда Лавров и Сийярто обменялись мнениями об отношениях России с Евросоюзом и об итогах очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Лично Лавров и Сийярто встречались в мае 2016 года в Будапеште. По итогам переговоров в венгерской столице министры договорились принять меры по увеличению товарооборота двух стран.
Сийярто неоднократно выступал с критикой заявлений НАТО о якобы исходящей от России угрозе, а также политики санкций Евросоюза в отношении Москвы.