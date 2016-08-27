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Протестующие забросали яйцами посольство Украины в Москве

Политика
27 августа, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Протестующие выкрикивали лозунги "Руки прочь от наших дипломатов!", "Фашизм не пройдет!", "Хунту к ответу!"
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Группа молодых людей провела вечером у здания посольства Украины в Москве акцию протеста против нападения украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в ней приняли участие около 100 человек.

Протестующие выкрикивали лозунги "Руки прочь от наших дипломатов!", "Фашизм не пройдет!", "Хунту к ответу!". Они подожгли файеры и забросали посольство яйцами.

Сотрудники полиции призвали протестующих разойтись, так как акция не была согласована. После этого группа молодежи, выкрикивая "Помним Одессу, помним Донбасс!" и "Не забудем, не простим!", покинула Леонтьевский переулок, где расположен комплекс зданий посольства Украины.

Ранее в субботу в Киеве украинские радикалы напали на представительство Россотрудничества, забросав здание дымовыми шашками. На место происшествия прибыли представители полиции, однако правонарушители не были задержаны.

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