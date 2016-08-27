Протестующие забросали яйцами посольство Украины в Москве

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Группа молодых людей провела вечером у здания посольства Украины в Москве акцию протеста против нападения украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в ней приняли участие около 100 человек.
Протестующие выкрикивали лозунги "Руки прочь от наших дипломатов!", "Фашизм не пройдет!", "Хунту к ответу!". Они подожгли файеры и забросали посольство яйцами.
Сотрудники полиции призвали протестующих разойтись, так как акция не была согласована. После этого группа молодежи, выкрикивая "Помним Одессу, помним Донбасс!" и "Не забудем, не простим!", покинула Леонтьевский переулок, где расположен комплекс зданий посольства Украины.
Ранее в субботу в Киеве украинские радикалы напали на представительство Россотрудничества, забросав здание дымовыми шашками. На место происшествия прибыли представители полиции, однако правонарушители не были задержаны.