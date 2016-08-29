Песков назвал рутинной проверку ЦБ и Минфина на готовность к работе в военное время

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Кремле называют рутинной и нормальной проверку Министерством обороны РФ Министерства финансов и Центрального банка на готовность к работе в условиях военного времени.

"Это рутинная деятельность, это функция Министерства обороны осуществлять такие проверки", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что подобные проверки проходят регулярно. "Это абсолютно нормальная практика для госучреждений: соответствующая процедура есть и в администрации президента, и в других ведомствах и органах госвласти", - сказал Песков.

Ранее в понедельник стало известно о том, что структурные подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России примут участие в мобилизационных мероприятиях, проводимых в рамках внезапной проверки Вооруженных сил РФ.

В ходе мероприятий будут призываться граждане из запаса, в том числе резервисты, состоятся военные сборы, на которых военнообязанные пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки, обучение по воинской учетной специальности, проведут боевое слаживание в составе подразделений.

В Минобороны отметили, что вопросы финансового обеспечения войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации в рамках внезапной проверки решаются с привлечением полевых учреждений Банка России впервые.