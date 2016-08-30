Путин 3 сентября встретится в Китае с президентом Аргентины

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 3 сентября в Китае перед саммитом Группы двадцати проведет первую встречу с новым президентом Аргентины Маурисио Макри. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Вечером (3 сентября), сразу же по прилету в Ханчжоу, предусматривается встреча с президентом Аргентинской республики Маурисио Макри", - сказал Ушаков, отметив, что это будет первая встреча российского и аргентинского лидеров после избрания Макри на президентский пост в 2015 году. Ранее Путин говорил со своим коллегой по телефону и в ходе того контакта лидеры и "условились встретиться в привязке к мероприятиям "двадцатки".

"Достаточно важная и интересная встреча", - охарактеризовал Ушаков предстоящие переговоры Путина и Макри.

Ушаков также сообщил, что главы профильных министерств России и Аргентины 1 сентября обсудят в Москве вопрос о продлении контракта на вещание в этой латиноамериканской стране российского телеканала RT.

Он напомнил, что телеканал Russia Today продолжает вещание в рамках государственной телесети Аргентины. "1 сентября в Москве состоятся переговоры министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова с его аргентинским коллегой Эрнан Ломбарди о продлении контракта", - сказал Ушаков.