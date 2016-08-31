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Смольный отказался комментировать слухи об отставке Полтавченко

Политика
31 августа, 10:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, августа. /ТАСС
Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что после выборов 18 сентября ожидаются кадровые перестановки, в рамках которых губернатор Санкт-Петербурга уйдет в отставку или сменит место работы
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. В Смольном отказались комментировать слухи о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, напомнив, что его полномочия истекают в 2019 году.

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"Полномочия губернатора Санкт-Петербурга заканчиваются в 2019 году, а слухи на неназванные источники мы не комментируем", - заявил в среду ТАСС пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что после выборов 18 сентября в России ожидаются кадровые перестановки, в рамках которых губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уйдет в отставку или перейдет на другое место работы.

Полтавченко занимает пост губернатора Северной столицы с 2011 года. В 2015 году он выиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга, набрав 79,3% голосов избирателей.

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Полтавченко, Георгий Сергеевич
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