Смольный отказался комментировать слухи об отставке Полтавченко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. В Смольном отказались комментировать слухи о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, напомнив, что его полномочия истекают в 2019 году.

"Полномочия губернатора Санкт-Петербурга заканчиваются в 2019 году, а слухи на неназванные источники мы не комментируем", - заявил в среду ТАСС пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что после выборов 18 сентября в России ожидаются кадровые перестановки, в рамках которых губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уйдет в отставку или перейдет на другое место работы.

Полтавченко занимает пост губернатора Северной столицы с 2011 года. В 2015 году он выиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга, набрав 79,3% голосов избирателей.