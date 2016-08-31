МИД РФ надеется на объективное расследование причин смерти на Украине журналиста Щетинина

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает на объективность и транспарентность расследования причин смерти на Украине российского журналиста Александра Щетинина. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С этим случаем предстоит еще разбираться, - отметила дипломат. - Надеемся на объективность и транспарентность следствия. К сожалению, это не первый случай на Украине гибели российских журналистов. Ситуация в области свободы печати и СМИ давно вызывает глубокую озабоченность".

Захарова отметила, что ситуацию в этой сфере "усугубляет попустительство и бездеятельность международных структур", в частности ОБСЕ. "Их реакция могла бы быть более жесткой", - считает дипломат. Вместе с тем, она заметила, что ОБСЕ на сегодняшний день "такую оценку уже дает".

Однако ранее, отметила Захарова, в отношении подобных трагических случаев "вообще не поступало никакой реакции ОБСЕ". "Мы ее ждали, ставили вопрос перед организацией, - сказала дипломат. - Отрадно, что теперь мы слышим ее голос, организация достаточно оперативно реагирует на трагические случаи в отношении СМИ на Украине".

Официальный представитель МИД РФ констатировала, что "подобных трагических случаев становится все больше". "Возможно, что если бы 2-2,5 года назад была бы адекватная, оперативная и жесткая реакция (ОБСЕ) на такие случаи - силовых захватов, угроз, убийств российских журналистов - возможно, сегодня не потребовалась бы реакция на аналогичные новые случаи, - отметила Захарова. - Возможность повлиять на ситуацию коренным образом была тогда упущена". "Приносим соболезнования родным и близким, коллегам Александра Щетинина", - добавила дипломат.

Александр Щетинин - российский журналист, основатель информационного агентства "Новый Регион", с 2004 года жил в Киеве. Он был обнаружен мертвым в ночь на 28 августа в квартире в Подольском районе Киева. По данному факту начато уголовное производство по статье "умышленное убийство" УК Украины с дополнительной правовой квалификацией "самоубийство".