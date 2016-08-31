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Рябков обсудил в Тегеране выполнение соглашения Ирана и "шестерки"

Политика
31 августа, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
"Констатирована важность сохранения устойчивости в процессе выполнения СВПД на долгосрочную перспективу", - подчеркнули в МИД РФ
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил на консультациях в Тегеране с иранскими коллегами Аббасом Арагчи и Маджидом Тахтом Раванчи выполнение соглашения Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по иранской ядерной программе.

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Об этом сообщили в МИД РФ.

"Стороны провели углубленное рассмотрение хода реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, оценив результаты, которые удалось достичь с момента его принятия 14 июля 2015 года", - информировали в министерстве.

"Констатирована важность сохранения устойчивости в процессе выполнения СВПД на долгосрочную перспективу, - подчеркнули в МИД РФ. - Залогом этого является строгое соблюдение всеми участниками СВПД их обязательств".

Во время консультаций затрагивались также другие вопросы, "представляющие взаимный интерес", отметили в дипведомстве.

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