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У СК РФ есть доказательства применения фосфорных бомб в Донбассе

Политика
1 сентября, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
"У нас есть доказательства применения фосфорных бомб - образцы почвы, которые нам привезли", - сказал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
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© Михаил Соколов/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ располагает доказательствами использования фосфорных бомб против мирного населения Донбасса и применения методов незаконного ведения войны.

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Об этом журналистам сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"Мы получаем доказательства от ополченцев и беженцев... У нас есть доказательства применения фосфорных бомб (украинскими силовиками - прим. ТАСС) - образцы почвы, которые нам привезли", - сказал он. По словам Маркина, у российского следствия есть и большое количество доказательств фактов применения запрещенных методов ведения войны в Донбассе.

"Я надеюсь, что рано или поздно они будут востребованы", - сказал представитель СК.

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