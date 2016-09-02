Путин: РФ и США вскоре могут объявить о договоренности по Сирии

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и США вскоре могут объявить о договоренности по Сирии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Bloomberg, фрагменты которого опубликованы на англоязычной ленте агентства.
Как добавил Путин, Россия и Турция также стремятся к договоренностям по урегулированию сирийского конфликта.
По словам президента, несмотря на то, что переговоры между Россией и ее партнерами "идут очень тяжело", они постепенно продвигаются "в правильном направлении". В этой связи Путин отметил "огромную работу", которую проделал госсекретарь США Джон Керри.