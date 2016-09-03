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Власти Сахалина предлагают упростить визовый режим с Японией

Политика
3 сентября, 3:55 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Японские граждане могут находиться на территории нашей страны без виз в течение трех дней. Ждем от вас ответных решений", - заявил губернатора Сахалина на встрече с губернатором Хоккайдо
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предлагает упростить визовый режим с Японией. Об этом он заявил на встрече губернатором Хоккайдо Такахаси Харуми, сообщила в субботу пресс-служба губернатора Сахалина.

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"Необходимо упрощать визовый режим. Российская сторона уже сделала конкретные шаги в этом отношении: японские граждане могут находиться на территории нашей страны без виз в течение трех дней. Ждем от вас ответных решений", - сказал сахалинский губернатор.

Глава японской префектуры сообщила, что уже неоднократно обращалась с такой просьбой к правительству Японии. "Мы будем с вами сообща решать этот вопрос. Это для нас важная задача", - подчеркнула она. - Нам импонирует то, какими темпами сахалинские власти развивают туризм".

Главы регионов сошлись во мнении, что двух авиарейсов в неделю с Сахалина на Хоккайдо недостаточно. "Мы могли бы увеличить частоту регулярных авиарейсов между нашими регионами, а также организовать чартерные перевозки", - предложила на встрече Такахаси Харуми. Кожемяко эту инициативу поддержал, а также отметил, что на Сахалине для увеличения пассажиропотока на японском направлении снижена стоимость авиабилетов для туристических групп.

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