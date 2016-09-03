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Аксенов: силовики в полной мере обеспечивают безопасность Крыма

Политика
3 сентября, 10:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
"Хочу заверить всех, что любые попытки дестабилизации социально-политической обстановки в нашей республике, откуда бы они не исходили, и впредь будут пресекаться максимально жестко", - заявил Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Правоохранительные органы в полной мере обеспечивают безопасность жителей и гостей Крыма. Об это заявил глава региона Сергей Аксенов, поздравляя на своей странице в Facebook с Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

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"Безопасность жителей и гостей полуострова обеспечена в полном объеме, - написал глава региона. - Хочу заверить всех, что любые попытки дестабилизации социально- политической обстановки в нашей республике, откуда бы они не исходили, и впредь будут пресекаться максимально жестко".

Он напомнил, как в августе этого года благодаря четкой и слаженной работе ФСБ, МВД, Вооруженных сил были пресечены попытки проникновения на территорию Крыма группы украинских диверсантов, планировавших теракты на важных объектах. "Очень важно и то, что и сами крымчане проявили бдительность и ответственность. Единение общества на основе общих целей и ценностей - одна из ключевых составляющих успеха в противодействии терроризму", - указал политик.

Аксенов также вспомнил об энергоблокаде Крыма, которая возникла на полуострове после того, как террористы взорвали опоры ЛЭП на территории сопредельного государства. "В результате теракта наш полуостров остался без электроснабжения, а люди почти полгода жили и работали в условиях энергоблокады. В дни чрезвычайной ситуации, как и в дни Крымской весны, крымчане проявили свои лучшие качества - патриотизм, единство и сплоченность, готовность прийти на помощь друг другу. Это был наш ответ террористам", - считает глава Крыма.

Он сообщил, что 5 сентября в Симферополе будет установлен мемориальный камень в память о невинных жертвах терроризма, о сотрудниках правоохранительных органов, силовых структур, отдавших свои жизни в борьбе с этим злом.

ФСБ России 10 августа сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов на полуострове, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины. При этом силовое ведомство заявило, что объектами терактов были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

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Ситуация в Крыму Предотвращение терактов в Крыму
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