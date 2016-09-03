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Медведев прибыл в Самарканд для участия в похоронах Каримова

Политика
3 сентября, 11:29 UTC+3 САМАРКАНД САМАРКАНД 3, сентября. /ТАСС
Глава правительства возглавит официальную российскую делегацию на похоронах Каримова по поручению президента РФ
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САМАРКАНД, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Самарканд для участия в траурных мероприятиях в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова.

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Медведев возглавит делегацию на похоронах Каримова

Глава правительства возглавил официальную российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, в делегацию также входит вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Как стало известно в пятницу вечером из сообщения правительства и парламента Узбекистана, президент страны Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни.

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