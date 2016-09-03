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МИД РФ: необходимо восстановить диалог между Россией и Турцией по антитеррору

Политика
3 сентября, 12:33 UTC+3
Глава департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев заявил, что Москва ожидает от Анкары искреннего и добросовестного подхода к вопросам борьбы с терроризмом
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. России и Турции нужно восстановить диалог по антитеррору, но о создании двусторонней комиссии говорить еще рано. Об этом заявил ТАСС глава департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

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По его словам, в настоящее время у России и Турции немало расхождений по вопросам борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке. "Создавать двусторонние комиссии по борьбе с терроризмом еще рано, - сказал дипломат. - Однако напрашивается восстановление диалога в этой области".

"Соответствующие решения были приняты, о них говорили и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, - обратил внимание Рогачев. - Поэтому мы надеемся начать решать те очень серьезные вопросы, которые у нас накопились в области борьбы с терроризмом".

Дипломат подчеркнул, что единственный способ решения этих вопросов - "разговор друг с другом". "Нужно восстанавливать диалог и идти вперед, это настрой со стороны Москвы", - добавил он.

"У нас была российско-турецкая антитеррористическая группа, но она давно не собиралась. Последний раз - в декабре 2013 года, - напомнил Рогачев. - Это была группа на уровне директоров (департаментов). Теперь, если она будет создана вновь, то уровень будет значительно выше".

"Но все же создавать двусторонние комиссии по борьбе с терроризмом еще рано, - отметил он. - Главное сейчас начать разговаривать".

Рогачев заявил, что Москва ожидает от Анкары искреннего и добросовестного подхода к вопросам борьбы с терроризмом.

"Политические решения у нас приняты, они, безусловно, будут выполнены, - подчеркнул Рогачев. - И мы надеемся, что с турецкой стороны встретим такое же искреннее отношение".

"Борьба с терроризмом - это последовательная работа, если надо - силовая, - подчеркнул Рогачев. - И наши ожидания связаны, прежде всего, с тем, что Турция подойдет к этому вопросу добросовестно и бескомпромиссно".

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