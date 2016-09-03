Медведев: Россия и дальше будет укреплять отношения с Узбекистаном

САМАРКАНД, КИНГИСЕПП, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил народ Узбекистана, что Россия будет и дальше делать все для укрепления союзнических отношений между Москвой и Ташкентом.

Выступая на траурном митинге, посвященным проводам в последний путь президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, глава правительства РФ выразил искренние соболезнования от имени президента России Владимира Путина, правительства РФ, а также соболезнования от себя и от всего российского народа.

"Мы часто общались, и всегда это общение было исключительно продуктивным, очень полезным для того, чтобы между нашими странами, между Россией и Узбекистаном были прочные, добрые, союзнические отношения. Именно этого хотел первый президент Узбекистана, и это получилось, - сказал Медведев. - Я уверен, что мы и дальше именно в таком ключе будем развивать отношения партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Узбекистаном, воплощая в жизнь заветы первого президента страны".

По его словам, предстоит сделать многое, однако новое поколение, молодежь Узбекистана будет равняться на первого президента республики "как на человека, который задал очень высокую планку служения своей Отчизне". "Хотел бы еще раз выразить слова солидарности, поддержки всему народу Узбекистана. В эти скорбные дни мы с вами, можете в этом не сомневаться", - сказал российский премьер.

Нарышкин уверен в продолжении курса Узбекистана на дружбу с Россией

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин в свою очередь уверен, что курс президента Узбекистана Ислама Каримова, нацеленный на дружбу и развитие сотрудничества с Россией, будет продолжен.

Нарышкин посетил сегодня 3-й этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия - созвучие культур". На мероприятии он также ознакомился с шатром "Узбекское подворье".

"Я хотел бы выразить соболезнования: вчера пришло печальное известие о смерти президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова. Мы скорбим вместе с вами. Он был великий политик конца XX и начала XXI века. Он сделал очень многое для укрепления традиционной исторической дружбы между Россией и Узбекистаном, между нашими народами", - сказал Нарышкин журналистам.

"Я уверен, что впредь курс, который положил Ислам Абдуганиевич, курс на дружбу, на развитие сотрудничества между нашими странами будет продолжен", - сказал парламентарий.

Политик отметил большой вклад Каримова в укрепление безопасности и стабильности на всем огромном евроазиатском пространстве. "Он многое сделал для того, чтобы расширить ставшее мощным объединение Шанхайская организация сотрудничества", - добавил Нарышкин.

Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни. Сегодня он был похоронен в мемориальном комплексе Шахи Зинда в Самарканде.

Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни. Его похороны проходят в субботу в Самарканде.

Четверть века в президентском кресле: факты об Исламе Каримове